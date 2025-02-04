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議員指北市未加入住院照護計畫 聯醫：近期將申請

中央社／ 台北4日電

議員指出，北市府健保補助住院看護及病床數成效低，且聯醫未加入中央的住院整合照護服務計畫。聯醫今天表示，已完成計畫撰寫，近期將提出並同時推動照顧住院病人友善模式。

國民黨台北市議員張斯綱透過質詢資料指出，衛生福利部自2022年起推動「住院整合照護服務計畫」，希望透過健保補助，減輕住院病患家屬的照護負擔。此計畫試辦約3年，但6直轄市的補助床數涵蓋率皆不到1成，台北市名列倒數第2，顯示落實政策部分有待加強。

張斯綱表示，有病患家屬發現台北市聯合醫院竟未參與中央的計畫，導致患者在住院期間，家屬須自聘看護，除增加經濟負擔，並認為市府未達到中央推動政策的初衷。

張斯綱說，中央設置此計畫目標是要提升病患在住院期間的照護品質，若醫院未積極申請，將影響台北市民對公立醫療機構的信賴，也不利於資源公平分配。

他表示，北市市立聯合醫院的人力也面對挑戰，資料顯示，近年聯醫病房助理（照護員）人數減少35%，離職率高，且人力比例低於全國平均標準，進而影響護理師工作，更無法確保病患在住院期間的基本照護需求。

張斯綱指出，台北市政府應檢討人力配置並補足病房助理員職缺，同時積極申請「住院整合照護服務」計畫，才能提高健保補助的住院照護及病床數涵蓋率。

聯醫回應，今年會提出住院整合照護服務計畫，目前已完成撰寫，且會同時推動住院病人友善照顧模式，期盼能減輕家屬照顧病患的負擔。

聯醫指出，自2023年起透過多元管道積極招募照顧服務員，並加入台北市教育局的技術型高中長照人才培育獎助計畫等措施，盼招募延攬更多照護人力至聯合醫院服務。

衛福部中央健康保險署「住院整合照護服務計畫」自2022年起推動，由全民健保補助參與試辦醫院每床每天新台幣750元，由醫院安排受過訓練護佐人員與護理師共同照護，家屬可不須全天候留院照顧病人或自聘看護，民眾自負額由試辦醫院自訂，不得超過1050元。

健保 北市府 張斯綱

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