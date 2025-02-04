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春節每日運量高達82萬人次 侯友宜慰勞新北公車駕駛員
春節期間大眾運輸不間斷，新北市長侯友宜今天上午到台北客運板橋後站和中興巴士中和站拜年，致贈福袋慰勞公車駕駛員和技工，侯友宜表示，感謝駕駛員春節不中斷服務，讓民眾平安出入。
侯友宜說，新北市公車運價已於年前的1月20日起調整，為了除讓公車業者有合理的經營環境，更重要的是要調升薪資，第一優先照顧辛勞的駕駛員和技工，改善工作環境。
侯友宜表示，駕駛員在春節期間無法休息，大眾運輸要靠第一線人員犧牲奉獻，據統計數據，新北春節期間，每日運量平均82萬人次，謝謝駕駛員讓民眾可以返鄉，或是郊外踏春，靠大眾運輸平安出門回家。
侯友宜表示，他在新北15年，大眾運輸很辛苦，過去調整運價，照顧駕駛員是應該做的，如今少子化影響，加上屆齡駕駛員陸續退休，駕駛員不好找，駕駛員有加薪8千，技工加薪6千，保障駕駛員權益，改善工作環境，但也會想是不是做得太慢，也能理解業者經營木容易，很多事情別人未必會做。
交通局運輸管理科科長林詩欽表示，春節連假期間考量駕駛員排班休假，市區公車部分比照假日班次發車，行駛熱門觀光區域的公車路線則維持營運，並視人潮機動加班；春節過後即自昨天起全面恢復正常營運。另外，未來大眾運輸也要順應AI科技發展，開發AI智慧車掌及站務員系統，以大幅減輕駕駛員的工作負擔和壓力。
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