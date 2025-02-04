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計程車裝兒童座椅比例低 北巿議員籲：納入正式評鑑

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
小客車兒童安全座椅。本報資料照片
小客車兒童安全座椅。本報資料照片

兒童安全座椅是在發生車輛事故時，保住幼兒性命的關鍵，北市交通局於2015年曾透過公私協力，推出120輛配備兒童安全座椅的計程車，不料，北市議員發現，近10年安裝的車輛低，建議要納入正式評鑑。交通局表示，與計程車隊研議，也盼提高駕駛隨車攜帶的意願。

北市議員顏若芳表示，2015年時，交通局曾媒合民間業者與計程車業者異業結盟，宣布推出120輛配備兒童安全座椅的計程車，力求減少兒童交通事故，並以先推廣、後強制執行的政策方向。

她說，到了2023年也推出「好孕2U專車」補助，並於 2024 年起「安裝安全座椅車輛增加數」列為北市計程車服務品質評鑑的加分項目，顯見重視且持續推行政策，但是實際的成效卻慘不忍睹。

顏若芳指出，政策甫推行的2015年，即有120輛計程車配備兒童安全座椅，但調閱資料後截至2024年底，只有290輛，代表10年間，平均一年僅增加17輛。

另外，列為服務品質評鑑的加分事項中，參與評鑑的28家車隊中，雖有14家獲得加分，但其實僅有5個車隊安裝兒童安全座椅，代表誘因明顯不足。她建議，將親子友善項目列入計程車服務品質評鑑的正式評鑑指標之外，應儘速提出強化推廣計程車安裝兒童安全座椅的短、中、長期計畫及配套措施。

交通局一般運輸科長洪瑜敏表示，現行規範4歲以下小朋友乘坐客車時，要配備兒童安全座椅，不過，道路交通處罰條例在營業車輛是排除在外，因此沒有辦法強制安全，只能透過評鑑、鼓勵等性質設置。

洪瑜敏也說，曾詢問過計程車隊沒有攜帶兒童安全座椅的原因，主要是座椅占據後座空間，影響載客人數。有些攔車的民眾看到也不願意上車，即使能夠拆卸下來，但也要花時間且占儲放空間，所以駕駛也沒有隨車攜帶的意願。

為此，洪瑜敏說，北市府持續朝向鼓勵方式，去年開始將兒童安全座椅納入計程車對評鑑的加分項目，未來也在研議變成正式項目，特別是希望駕駛隨車攜帶，「司機在外跑都是一整天，不可能再回車隊拿座椅，隨車攜帶也能增加民眾叫車需求的機率提高。」

交通事故 北市府 計程車

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