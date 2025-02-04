商務旅館、百貨商場進駐 溪北轉運站朝向複合型轉運站規畫

新北市交通局已啟動溪北轉運站BOT招商程序，預計引進民間投資金額約60億元，規畫興建A、B兩基地含括24席大客車月台及候車設施，及700多個汽車停車位、上千格機車位的大型停車場，並評估引入商務旅館及百貨零售商場，打造複合型轉運站，預計2030年完工啟用。

新北三重、新莊、五股等地區居民要到台北轉運站搭國道客運，否則就得到路邊等台北開來的車，居民認為淪為「次等公民」，市府將在新莊新北產業園區周邊設立溪北轉運站，將在本月公告招商，將打造旅館、百貨商場，預估投資經費高達60億元，若招商順利，目標拚2030年完工。

新北交通局簡任技正吳政諺指出，溪北轉運站基地座落捷運機場線、環狀線新北產業園區站旁，交通局已於1月16日辦地方說明會，邀集新莊、五股、泰山居民及選區議員說明最新規畫內容，會中民眾針對周邊交通提供的寶貴意見，交通局都有記錄納入參考，審慎研擬相關交通策略，預計2月底前公告招商。

吳政諺表示，轉運站規畫A、B兩基地，其中A基地為地上9層，地下1層、基地B地上10層，地下3層，共規畫24席大客車月台及相關候車轉運站設施，及700多格汽車位、上千格機車位大型停車場，同時評估引進商務旅館及百貨零售商場，預計引入民間投資金額約60億元，以強化溪北交通運轉及區域生活機能。