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新北增3區 可擁2運動中心
新北現有16座國民運動中心，板橋、三重、新莊都已規畫第2座國民運動中心，新北市城鄉局今年修正都市計畫法施行細則，公益設施除新增都市更新中繼住宅，也公告國民運動中心納入可受贈公益項目，洩漏在新店、中和與土城，將可能有第2座國民運動中心，體育局證實已公告徵求。
城鄉局年初公告可受贈的公益設施項目，除公共托老中心、公共化幼兒園、社宅、警察局辦公廳舍、身心障礙者社區式日間照顧設施，新增國民運動中心，若有民間單位想將工業區變更為住商區等，可捐贈國民運動中心來取得容積獎勵。
城鄉局都市計畫科長鄧涵瑛表示，因應各地需求的公益設施不同，會有不同公告，今年1月依據各局處需求，公告新增國民運動中心納入。
體育局長洪玉玲證實，在新店、中和與土城逾25萬人口地區，已公告徵求希望透過公益回饋方式，推動蓋第2座國民運動中心計畫。基本設計包括要有25米8水道溫水游泳池、羽球場、桌球場、體適能中心、韻律教室及球場等設施。
洪玉玲說，新北現有16座國民運動中心，板橋第二國民運動中心已在施工；新莊第二國民運動中心確定在丹鳳文高用地，待2026年完成市地重劃，即可發包工程；三重第二運動中心將與果菜市場共構，正在都市計畫審議中；蘆洲雖人口不滿25萬，因湧蓮寺捐贈，正興建湧蓮寺大樓作為第二國民運動中心。
先前中和第二國民運動中心傳出要跟漳和國中體育館共構，因樓地板面積不符合需求，確定不可行。
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