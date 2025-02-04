聽新聞
0:00 / 0:00
提燈變筆筒 台北燈節倡環保
台北燈節前天開幕，呼應永續環保政策，主燈「福蛇豆豆」採租的方式，燈節結束後將拆解鋼材、機具等回收再利用；燈區也減少使用發電機。今年恢復發放的小提燈可變身成筆筒，小電池除可重複用於耳溫槍等，也規畫有站點回收。
台北市民劉小姐說，每年元宵會去賞花燈，各地都有大規模燈節，的確很不環保，選用的材質應該朝可回收再利用設計。小提燈若可以在燈節結束後，再當文具使用，就可以物盡其用。
北市觀光傳播局長王秋冬坦言，每年燈節結束，各縣市為主燈後續的安置規畫相當困擾。
市長蔣萬安上任後，市府從去年開始，主燈就採用租賃方式，今年蛇年主燈「福蛇豆豆」採用製作燈籠專門用的布料材質，還有鋼材、機械設備等，都可重複再使用。
至於其他燈區，北市府也開放展後由各團體認養，今年燈節也將使用汽油發電的發電機具數量降到最低，以減少耗能及空汙。
王秋冬表示，今年台北燈節觀光效益預估吸引500萬人次，上月24日城市光廊點燈後，每天約有10萬人潮，前天台北燈節開幕，儘管天公不作美下雨，也吸引15萬人流來賞燈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言