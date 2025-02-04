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提燈變筆筒 台北燈節倡環保

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北燈節今年恢復發放小提燈，取名「台北小Q」，也可作為筆筒使用。圖／北市觀傳局提供
台北燈節今年恢復發放小提燈，取名「台北小Q」，也可作為筆筒使用。圖／北市觀傳局提供

台北燈節前天開幕，呼應永續環保政策，主燈「福蛇豆豆」採租的方式，燈節結束後將拆解鋼材、機具等回收再利用；燈區也減少使用發電機。今年恢復發放的小提燈可變身成筆筒，小電池除可重複用於耳溫槍等，也規畫有站點回收。

台北市民劉小姐說，每年元宵會去賞花燈，各地都有大規模燈節，的確很不環保，選用的材質應該朝可回收再利用設計。小提燈若可以在燈節結束後，再當文具使用，就可以物盡其用。

北市觀光傳播局長王秋冬坦言，每年燈節結束，各縣市為主燈後續的安置規畫相當困擾。

台北燈節前晚點燈開幕，四大燈區已全部點亮，照耀西門町和中華路一帶，圖為日本搖滾樂團主唱Teru參與創作「等待豐收的樹」燈區裝置藝術。記者葉信菉／攝影
台北燈節前晚點燈開幕，四大燈區已全部點亮，照耀西門町和中華路一帶，圖為日本搖滾樂團主唱Teru參與創作「等待豐收的樹」燈區裝置藝術。記者葉信菉／攝影

市長蔣萬安上任後，市府從去年開始，主燈就採用租賃方式，今年蛇年主燈「福蛇豆豆」採用製作燈籠專門用的布料材質，還有鋼材、機械設備等，都可重複再使用。

至於其他燈區，北市府也開放展後由各團體認養，今年燈節也將使用汽油發電的發電機具數量降到最低，以減少耗能及空汙。

王秋冬表示，今年台北燈節觀光效益預估吸引500萬人次，上月24日城市光廊點燈後，每天約有10萬人潮，前天台北燈節開幕，儘管天公不作美下雨，也吸引15萬人流來賞燈。

北市府 發電機 蛇年

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