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北市加碼 助警消肺癌篩檢
肺癌近年居台灣癌症死因榜首，每年死亡數占整體死亡的五分之一。北市衛生局除配合中央提供公費篩檢，考量第一線警消身處高風險環境，今年加碼補助40歲以上、北市工作警消，2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。
據2023年北市死因統計，1073人死於肺癌，為癌症死因第1位。台大癌醫中心副院長徐紹勛說，肺癌初期症狀不明顯，很多人發現不舒服都已是癌症晚期。尤其肺癌為十大癌症中，5年存活率最低的癌症，若能初期發現，治癒機率就愈高，醫學上可利用LDCT檢查，偵測小於1公分的肺部結節。
衛生局健康管理科長林雪蘭說，國健署今年起針對肺癌家族史及重度吸菸者，提供每2年1次LDCT檢查。衛生局今年度也加碼，編列4000萬元提供40歲以上、服務於北市警察及消防人員，每2年1次可至聯醫檢查，每年提供1000個名額。
北市警察局警政監林志誠說，肺癌危險因子多，第一線同仁長期處在高風險環境下，肺部較易發生病變，北市一直有提供基層同仁定期健康檢查，這次加碼肺癌健康篩檢，會呼籲同仁多加利用。
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