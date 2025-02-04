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觀察站／侯友宜爭歷史定位 劉和然拚接班

聯合報／ 本報記者葉德正

新年伊始，新北市長侯友宜即展開29區行動治理座談，少了總統選舉的政治味，面對里長，他對地方建設依然是信手拈來，不僅宣布要將財劃法補助新北的374億元都投入基礎建設，更要地方大膽規畫，市府會大膽核定，在最後不到2年任期，為自己留下歷史定位。

經歷8年新北副市長、6年新北市長歷練，侯友宜上任首創行動治理，直接與第一線里長面對面解決地方需求。今年首場里長座談，他依然是那個能喊出里長名字的市長，更能指出里長「你最近有比較瘦喔！」經營基層工夫寶刀未老。

財劃法通過，新北建設經費有望增加，侯直接喊出「地方建設大膽規畫、大膽提出來，市府也會大膽核定」，更說「只要市府能做到都會答應，全力完成大家的想法」，讓里長感受其誠意。

吵了40多年的板橋殯儀館，侯友宜選擇直球對決，強調「沒辦法也要找出辦法解決」，繼解決30年沉痾五股垃圾山與50年新泰塭仔圳後，若能在任期內解決40年的板橋殯儀館，在新北自治史上，肯定會被記上一筆。

侯任內另個重要任務，就是要穩穩交棒，被視為熱門人選的副市長劉和然，昨一同出席行動治理，展現其執政優勢，他雖然不是跟侯友宜「黏踢踢」，但他緊跟著侯，同樣與里長打成一片，不少里長更直接稱他「未來的市長」。

面對里長加油打氣，劉和然沒有迴避或扭捏，一句「就拚下去」意在言外，即便藍營人選尚未確定，黨中央相關提名機制也未出爐，但劉在2026選戰中，勢必有其發揮之地。

侯友宜 財劃法

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