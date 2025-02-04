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侯友宜行動治理座談 聚焦板殯優化案

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜（中）昨出席板橋行動治理座談會，他要地方「大膽規畫、大膽提出來，市府也會大膽核定」。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜（中）昨出席板橋行動治理座談會，他要地方「大膽規畫、大膽提出來，市府也會大膽核定」。記者葉德正／攝影

開工即上工！新北市長侯友宜昨主持今年首場行動治理，局處長與板橋區里長座談，侯開場便說，財劃法新增的374億一下來，一定放在基礎建設，他會請區長「大膽規畫、大膽提出來，市府會大膽核定」。

新北今年第一場行動治理在板橋，板橋殯儀館優化案是會中焦點，里長、議員發言踴躍，要求任何政策都該先跟地方溝通，經過前幾次說明會，應提出新的修正版跟地方好好討論。侯友宜回應，「放著不是解決問題的方法」，沒有辦法也要找出辦法，希望大家理性、互相包容。

侯友宜說，新北市立殯儀館已存在40年，須優先解決民眾在意的噪音、交通、空汙等急迫問題。民政局指出，「新北市殯葬管理自治條例」現於議會審議程序，將就送葬隊伍的噪音及周邊問題有效管制；回饋金部分修正案也在議會審議中，將依人口戶數、距離遠近與殯葬車隊路線影響程度等進行調整。

宏翠里長黃一晉直言「市長有溝通，但溝通不夠」，感受到市長態度是勢在必行，政府任何政策都應該跟影響最大的在地居民先溝通。

市議員黃淑君說，板殯擴建若量體大大，地方交通無法負荷，亂象會更嚴重，市府應拿出修正版本，才是願意跟地方討論的態度。

板橋區長陳奇正在會議上簡介板橋近年重大建設，包括橋醫療園區已進入公告招商程序，擴大板橋區及鄰近區域醫療照護量能；板橋第二國民運動中心也在去年3月開工；板橋第二運動場體育場BOT案正招商中。

侯友宜延續昨新春團拜說法，強調接下來要建設加倍、社會福利加碼，新版財劃法增加統籌分配稅款374億元核下來，一定放在各地方基礎建設。

侯也不忘鼓勵近日陷入罷免壓力的藍委葉元之，稱讚葉為了財劃法「拚得要死」。葉細數為地方爭取汙水下水道經費、電桿地下化、閒置國有地活化時，疑似眼眶泛淚，他事後解釋「是過敏」。

侯友宜 溝通

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