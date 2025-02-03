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觀察站／侯友宜行動治理拚定位 劉和然一句「拚下去」接班態勢明
開春第一天，新北市長侯友宜即展開29區行動治理座談，少了總統選舉的政治味，面對里長，他對地方建設依然是信手拈來，不僅宣布要將財劃法補助新北的374億元都投入基礎建設，更要地方大膽規畫，市府會大膽核定，要在自己最後不到2年任期，為自己留下「歷史定位」。
經歷8年新北副市長、6年新北市長歷練，侯友宜上任首創行動治理，由市長直接與第一線里長面對面解決地方需求。今年首場里長座談，他依然是那個能喊出里長名字的市長，更能指出里長「你最近有比較瘦喔！」，經營基層工夫依然是寶刀未老。
財劃法通過，新北建設經費有望增加，侯友宜直接喊出「地方建設大膽規畫、大膽提出來，市府也會大膽核定」，更說「只要市府能夠做到的，都會答應，全力完成大家的想法」，都讓地方里長感受其誠意。
吵了40多年的板橋殯儀館，侯友宜選擇直球對決，強調「沒有辦法也要找出辦法解決」，已解決30年沈痾五股垃圾山與50年新泰塭仔圳，若能在第二任期內解決40年的板橋殯儀館，在新北地方自治史上，怎麼都要記上這一筆。
侯任內另個重要任務，就是要穩穩交棒，被視作熱門人選的副市長劉和然，今天也一同出席行動治理活動，展現其執政優勢，他雖然不是跟侯友宜「黏踢踢」，但他緊跟著侯，同樣與里長打成一片，不少里長更直接稱他「未來的市長」。
面對里長加油打氣，劉和然也沒有再迴避，一句「就拚下去」，意在言外，即便目前藍營人選尚未確定，黨中央相關提名機制也尚未出爐，但劉在2026選戰中，勢必有其發揮之地。
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