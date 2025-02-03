新北石門馨窩長輩扮財神 新春開學踩街送祝福

九天連假後的開工日，石門區的銀髮照顧據點馨窩，也迎來新春第一天的上課日，長輩們開心迎接開學日，戴上自製財神帽以及喜氣的道具，走訪附近的鄰居與機關，傳遞新春的喜氣，照往年慣例走訪區公所表演，也到訪石門長照中心，獻上最熱鬧溫暖的新春祝福。

尖鹿馨窩長者關懷據點主任林淑芬說，由新生活社會福利發展促進會辦理的銀髮照顧據點馨窩，喜氣的迎接開春第一天的上課日，長輩們自製財神帽及道具，要走出教室，傳遞新春的喜氣給據點附近的鄰居，可愛的長輩們先到區公所表演，再走訪石門長照中心，給予公所人員與長照中心長輩最熱鬧的新春祝福。

放了漫長的春節假期，開學回到據點的第一天，長輩們開心的準備著第三年的新年走春表演，也因為是第三年的走春活動，長輩們不論是到公所還是長照中心的表演都相當順暢，可愛的扮財神的長輩也分發糖果給人，大家互道恭喜，相當喜氣。

尖鹿馨窩長者關懷據點主任林淑芬表示，今年特別走訪石門長照中心走春，也是因為之前的同學到了長照中心活動，想著趁著這次的走春去看看老朋友，而透過長照中心的走春，能夠讓據點長輩了解石門長照資源，未來用得上或是有需求都可以應用，為自己安排最適合自己的晚年生活。