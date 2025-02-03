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趣味走春 新北金山金包里慈護宮發千張開運刮刮樂

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山信仰中心金包里慈護宮今年的發財金都有附上一張刮刮卡讓信眾們試手氣，獎項非常豐富，吃喝玩樂一應具全。 圖／紅樹林有線電視提供
金山信仰中心金包里慈護宮今年的發財金都有附上一張刮刮卡讓信眾們試手氣，獎項非常豐富，吃喝玩樂一應具全。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆新年期間走春拜拜求個好運！金山區信仰中心金包里慈護宮今年的發財金很不一樣，每包發財金附上一張刮刮卡讓民眾試手氣，獎項豐富，金山區的美食小吃、趣味、玩樂都有！就是要讓民眾新春都在金山吃喝玩樂走透透。

金包里慈護宮董事長游忠義指出，金包里慈護宮今年大年初一不只發發財金，隨著每包發財金還有張刮刮讓民眾試試手氣，獎項從光明燈、泡湯券到金山美食小吃都有，讓民眾從大年初一到十五都在金山吃喝玩樂走透透。

新春期間廟前排滿了人潮，都是準備要來搶限量一千份發財金順便試試手氣，現場立刻刮獎，就有小朋友超幸運跟媽媽一人一張，兩張全刮出中獎訊息，隨即就到一旁再摸出對應獎項，趣味的獎項內容，推廣金山的好吃、好玩以及暖暖身泡湯好去處。

金山區長劉昌松表示，新春期間初一到十五都是民眾走春的熱門時段，而金山區更是民眾走春的熱門景點，在地信仰中心廟宇搭配發財金舉辦趣味刮刮樂活動，不只讓民眾走春試手氣，加上不藏私美食、美景、美湯與趣味DIY大公開，留住人潮、留住錢潮，與在地商家一起新春發發發！

發財金 美食 金山

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