趣味走春 新北金山金包里慈護宮發千張開運刮刮樂

農曆新年期間走春拜拜求個好運！金山區信仰中心金包里慈護宮今年的發財金很不一樣，每包發財金附上一張刮刮卡讓民眾試手氣，獎項豐富，金山區的美食小吃、趣味、玩樂都有！就是要讓民眾新春都在金山吃喝玩樂走透透。

金包里慈護宮董事長游忠義指出，金包里慈護宮今年大年初一不只發發財金，隨著每包發財金還有張刮刮讓民眾試試手氣，獎項從光明燈、泡湯券到金山美食小吃都有，讓民眾從大年初一到十五都在金山吃喝玩樂走透透。

新春期間廟前排滿了人潮，都是準備要來搶限量一千份發財金順便試試手氣，現場立刻刮獎，就有小朋友超幸運跟媽媽一人一張，兩張全刮出中獎訊息，隨即就到一旁再摸出對應獎項，趣味的獎項內容，推廣金山的好吃、好玩以及暖暖身泡湯好去處。

金山區長劉昌松表示，新春期間初一到十五都是民眾走春的熱門時段，而金山區更是民眾走春的熱門景點，在地信仰中心廟宇搭配發財金舉辦趣味刮刮樂活動，不只讓民眾走春試手氣，加上不藏私美食、美景、美湯與趣味DIY大公開，留住人潮、留住錢潮，與在地商家一起新春發發發！