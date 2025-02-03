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即將首次登台超緊張 新北汐止茄苳據點長輩勤練日本舞

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止茄苳里銀髮據點開課第一天好熱鬧，因為過幾天里內土地公元宵節廟慶即將展開，參與演出的長輩們無不積極投入練習。 圖／觀天下有線電視提供
汐止茄苳里銀髮據點開課第一天好熱鬧，因為過幾天里內土地公元宵節廟慶即將展開，參與演出的長輩們無不積極投入練習。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區茄苳里的銀髮據點，除了帶著長輩織毛衣、做包包，過年後今(3)日開課第一天，則是帶著長輩跳舞，因為再過幾天里內土地公廟要辦元宵節慶祝活動，長輩們將上台跳日本舞，首次要登台演出，長輩都好緊張，抓緊時間勤練習，希望把最好的一面獻給大家。

放下棒針、勾針，今天一早在據點裡，長輩隨著音樂跳舞，因為，過年了一個年，動作似乎變得沒那麼熟悉，所以，開課第一天，抓緊時間熱身勤練習，因為，畢竟是人生第一次表演，再加上對於跳日本舞很陌生，長輩說真的好緊張，從一開始完全不會跳一直慢慢學，還能上台演出，真的不容易，感謝老師很有耐心，帶著一群上了年紀的長輩學跳舞，很好玩也學的很快樂。

已經排過幾次舞，對於動作、節拍怎麼對上音樂，還有中間設計的變換隊形，長輩們用心記下來，音樂一放，開始跳，而第二首則是結合木棍拍打，練了幾次下來，大家默契似乎還不錯。

茄苳銀髮據點老師朱美蓉表示，很高興學員們從零到有、到表演，真的是非常歡喜，其實舞蹈可以帶動身心靈都非常健康，手腦並用，蔣老師很認真教長輩跳舞，自己則是從旁調整一下，看長輩們整個跳的情況，相信他們一定會很努力把日本舞跳好，當天將會表演兩首曲子。

Ending pose怎麼擺，長輩們邊排練邊努力回想，終於擺出正確版，對於再過幾天就要人生第一次登台，表演給大家看，可不敢馬虎，這幾天都要不斷練習，當天也將穿和服表演，2/9日上午，茄苳添福宮慶元宵活動，長輩們希望能夠在台上展現最好的一面。

日本 長輩 音樂

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