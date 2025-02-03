大車多左轉危險 新北汐止大同路三段要增機車待轉區

汐止區大同路三段在汐止郵局前的大路口，因為鄰近貨櫃場，大車、貨櫃車很多，當機車騎士要左轉進中國貨櫃往保長路的時候，經常險象環生，所以，新北市議員張錦豪就協助爭取改善，在經過多次的會勘後，決定要增加機車待轉區，保障人車安全。

保安里長蘇忠吉說，大同路三段貨櫃車非常多，尤其在汐止郵局前方的號誌燈非常多時相，車流量非常大，機車騎士要左轉進中國貨櫃往保長路的時候，經常險象環生，相當危險，尤其貨櫃車死角也非常多，感謝新北市議員張錦豪非常關心機車騎士的安全，爭取機車待轉區保障行車安全，也感謝汐止郵局願意提供法定空地，讓機車待轉區可以順利設置。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍提到，在汐止郵局前面是一個多時相號誌的路口，再加上貨櫃車、大型車非常多，所以，保一街、中國貨櫃後面陳厝以及保新路271巷、273巷一帶的市民，大部分騎機車都是從中國貨櫃的路口轉進去，就有很多民眾反應，大車這麼多，貨櫃車也有一些視線上的死角，在大同路要左轉時非常危險，希望能夠協助改善。

孫焰龍表示，經過多次會勘討論後，決定在汐止郵局前的人行道施作機車待轉區，只是做了待轉區人行道變的太窄，所以，也協調了郵局並且獲得同意，把法定空地貢獻出來，做為人行道，希望市府養工處能在三月底以前完工。