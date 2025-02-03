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新北淡水民生里綠家園美化 樹梅寶寶公仔添亮點

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水民生里特色裝置藝術樹梅寶寶完工亮相，立即成為當地新亮點地標。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水民生里特色裝置藝術樹梅寶寶完工亮相，立即成為當地新亮點地標。 圖／紅樹林有線電視提供

位在新北市淡水區民生路135巷當中，往樹梅坑方向路旁可以看到有許多美麗的花草樹木就像一座大型花園，而這原本是雜草叢生，常常被丟棄垃圾形成環境衛生的髒亂點，在經過地主與里長討論之後，由地主捐出土地，里長爭取綠家園計畫，將這裡搖身一變成為美麗的花園，而現在里長更將一旁的廢棄電塔水泥柱上頭，增加設置樹梅寶寶公仔，為這一座花園增添亮點。

民生里長陳李明緣表示，由於民生里在樹梅坑溪旁，加上里內有種植樹梅，因此就爭取經費，將一旁原本是台電的高壓電塔拆除後，所留下的廢棄水泥柱，不只是在上頭進行彩繪，更設計了一隻樹梅寶寶公仔，也成為這一座花園的新景點，更表現出民生里的生態之美。

里長說在這之前，這一片大約有上百坪的土地可是里內相當頭痛的髒亂點，還好在經過地主同意下，將這一塊地整理乾淨，由里長來爭取市府景觀處來進行綠美化工作，而現在原本一旁的灰色水泥柱在經過彩繪之後，畫上了青蛙等豐富生態，還有精心設置了樹梅寶寶的公仔意象，更為這一處綠美化花園，畫龍點睛的效果，也希望展現出民生里的綠意盎然。

淡水

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