行動治理聚焦板殯 市長侯友宜：沒辦法也要找出辦法解決

新北市府第一場行動治理在板橋，板橋殯儀館「優化」是會中焦點之一，里長認為，任何政策都該先跟地方溝通，議員也認為，經過前幾次說明會，應提出新的修正版跟地方好好討論。侯友宜會中回應，「放著不是解決問題的方法」，沒有辦法也要找出辦法，過程中會再更細緻討論，希望大家理性、互相包容。

侯友宜說，新北市立殯儀館已經存在40年，沒有辦法也要找出辦法，必須優先解決民眾在意的噪音、交通、空汙等急迫問題，討論過程會更細緻，但也希望大家能理性、互相包容。

民政局指出，「新北市殯葬管理自治條例」現於議會審議程序，將就送葬隊伍的噪音及周邊問題有效管制；回饋金部分修正案也在議會審議中，則依人口戶數、距離遠近與殯葬車隊路線影響程度等進行調整。

此外，目前也將再新增多功能室，以隔音設施降低對周邊的影響；亦已提出市立殯儀館優化規畫，包括透過增加禮廳、停車位以因應量能，及綠美化、交通動線重新規畫，優化周邊環境。

板橋宏翠里長黃一晉直言「市長有溝通，但溝通不夠」，目前聽出來市長態度是勢在必行，但政府任何政策都應該跟影響最大的在地居民先溝通，大家當然希望能夠解決問題。

「你覺得這幾次說明會有溝通嗎？」黃一晉說，民國68年那塊地本來說要做公園，誰知道他去當個兵回來，民國70年就變成殯儀館，當初也說要做停車場，很怕這次沒有守住，再次上演當年的情況，量體大幅度增加，每天多一千輛車進來就好，他們根本受不了。

市議員黃淑君說，她在會中有針對雨水下水道、汙水接管區域治水問題提出建言，另外還有重大建設採BOT，里長都無法參與，另外還有板橋醫療園區，應該排除亞東醫院參與，避免壟斷板橋醫療資源。

板殯部分，黃淑君強調，目前的方案就是不好，他相信板橋其他議員也沒有人會認同，地方里長提出很多建議，有沒有聽進去不知道。

黃淑君說，量體大大，地方交通無法負荷，且環保局周邊一年開罰噪音案件只有12萬件，違規設施裁罰也只有140萬，若再擴建，亂象會更嚴重，她認為市府應該拿出修正版本，這才是願意跟地方討論的態度。