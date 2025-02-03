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首場行動治理 新北市長侯友宜豪喊：建設大膽規畫 市府大膽核定

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席板橋行動治理座談會，先發福袋給里長博感情。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席板橋行動治理座談會，先發福袋給里長博感情。記者葉德正／攝影

開工即上工！新北市府今天舉行今年度第一場行動治理里長座談會，新北市長侯友宜率領局處首長前往板橋地區與地方里長座談，他致詞時發下豪語，只要財劃法374億下來，一定放在基礎建設，他會請區長「大膽規畫、大膽提出來，市府也會大膽核定」，引發現場里長歡呼。

新年連假後首天上班日，侯友宜下午即率領市府團隊至板橋區辦理行動治理座談會，侯友宜強調，市政沒有鬆懈的一天，「開工即上工」，新的一年，市府團隊會繼續與地方共同努力，為市民拚好日子。

板橋區長陳奇正在會議開始簡介板橋近年重大建設，包括橋醫療園區已進入公告招商程序，擴大板橋區及鄰近區域醫療照護量能；另外板橋第二國民運動中心也在2024年3月開工；板橋第二運動場體育場BOT案則刻正招商中。

另有溪北公園、忠孝公園地下停車場預計今年9月啟用，信義國小地下停車場預計明年10月啟用；並包括板橋國中新月旗艦型非營利幼兒園去年動土，預計在114學年度開園；板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園則辦理工程施作中，預計115學年度開園。

侯友宜致詞時延續他在上午新春團拜的說法，強調接下來要「建設加倍、社會福利加碼」，他強調，只要中央財劃法的374億元只要下來，他一定都放在各地方的基礎建設。

侯友宜致詞時也不忘提到坐在一旁的國民黨立委葉元之為了財劃法「拚得要死」，他強調，目前有就好，多跟少先不要計較，現在很多里因經費不足討不到錢，基礎建設還要很努力。

侯友宜強調，目前財劃法通過後，新北人均預算還是差台北2萬多元，但他會把所有錢放在基層，他會請各區區長地方建設「大膽規畫、大膽提出來，市府也會大膽核定」。

「時間很緊、市府趕快拚」侯友宜說，接下來基礎建設加倍、大型建設也會速度加快，如泰板輕軌希望趕快核定，板橋就有機會，其他大型建設也要趕快做。

侯友宜說，另外社會福利市府也會逐漸加碼，世間辛苦真的人很多，不照顧不行，「只要市府能夠做到的，都會答應，全力完成大家的想法」。

民政局長林耀長表示，自2019年市長行動治理座談會以來，板橋區里長反映案件共565件，至今已解除列管539件，執行率達95.3%，市府以實際行動傾聽基層的意見，解決市民的大小問題。

新北市長侯友宜今天出席板橋行動治理座談會，地方建設他要地方「大膽規畫、大膽提出來，市府也會大膽核定」。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席板橋行動治理座談會，地方建設他要地方「大膽規畫、大膽提出來，市府也會大膽核定」。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席板橋行動治理座談會，地方建設他要地方「大膽規畫、大膽提出來，市府也會大膽核定」。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席板橋行動治理座談會，地方建設他要地方「大膽規畫、大膽提出來，市府也會大膽核定」。記者葉德正／攝影

侯友宜 財劃法

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