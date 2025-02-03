往返台北永寧轉運站將啟用 10線公車不再停靠捷運永寧站口

新北市捷運永寧站是桃園市八德、平鎮、大溪及龍潭等區民眾搭乘公車往返台北的重要交通樞紐，桃市與雙北也合作推動永寧轉運站，將於17日啟用。桃園市交通局表示，屆時往來捷運永寧站的10條公車路線皆會進駐永寧轉運站，不再停靠原先的捷運永寧站2號及4號出入口候車亭。

交通局長張新福表示，桃園市往來捷運永寧站目前共有10條公車路線，分別停靠捷運永寧站2號及4號出入口候車亭，隨著乘車民眾人數逐漸增加，為方便民眾候車，有建置轉運站集中公車路線必要，因此桃園市與台北市及新北市協調，採由「台北市提供土地使用、新北市建置轉運站、桃園市進行維運管理」的3市合作模式，共同促成永寧轉運站作為桃園市公車在新北市的端點站，可避免公車繞行土城區承天路及忠承路，同時可提供民眾較佳的候車環境。

張新福表示，永寧轉運站設置於新北市土城區中央路三段與永安街口，鄰近捷運板南線永寧站2號出入口，面積約750坪、設置5席月台，對應路線分別為第1月台停靠712（往龍潭）路線、第2月台停靠710/710A（往大溪）路線、第3月台停靠713與715（往八德）路線、第4月台停靠716（往八德轉運站）及717（往龍岡）路線、第5月台709／709A／709B（往平鎮、龍潭）路線，每日計有328班次停靠。

張新福表示，為讓民眾可即時掌握公車動態並提供友善候車環境，轉運站設有公車動態資訊顯示螢幕、候車座椅、無障礙步道與斜坡等設施，同時為使永寧轉運站公車進出動線順暢，新北市交通局同步針對周邊道路交通號誌及標線等進行優化調整，桃園市交通局也將設置人流監控系統，若遇有候車人數較多狀況，可即時調派公車紓解候車人潮。

交通局提醒，永寧轉運站將於2月17日周一啟用，屆時往來捷運永寧站的10條公車路線，皆進駐永寧轉運站提供民眾上下車，不再停靠原先的捷運永寧站2號及4號出入口候車亭，交通局及各家客運業者將在在沿線站牌、車輛、公車動態系統等處張貼公告資訊且發布新聞，也會在捷運永寧站張貼公告。