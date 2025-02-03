台北燈節登場 印度花燈秀出團結雕像、月球3號
台北燈節登場，印度台北協會特別製作多座大型花燈展出，有全球最高的「團結雕像」、最大板球場「莫特拉體育場」以及登上月球南極的探測車「月船3號」，展現印度的進步、韌性及願景。
台北燈節在2日開跑，印度台北協會今年成立30週年，特別製作大型花燈於台北燈節展出，印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）出席開幕活動，點亮印度花燈。
印度台北協會指出，花燈呈現印度的進步、韌性及願景，展示印度工程奇蹟、科學發展以及國家象徵，融合傳統及現代的元素，更展現印度台灣30年深厚友誼與文化交流。
葉達夫來自印度西部古吉拉特邦，他把家鄉的「團結雕像」以花燈形式搬來台北，團結雕像為全球最高的雕像，高182公尺，旨在紀念印度獨立英雄和政治領袖巴特爾（Sardar Vallabhbhai Patel），以及同樣位於古吉拉特邦的全球最大板球場「莫特拉體育場」，可容納13萬2千名觀眾。
值得注意的是，印度於2023年成功登陸月球南極，讓印度成為全球首個達成此壯舉的國家，登上月球的探測車「月船3號」也變身花燈，現身台北燈節展區。
此外，印度花燈還有連結印度多座城市、長達800公里的范德巴拉特列車；紀念在一戰7萬將士的「印度門」紀念碑；以及2023年甫落成的綠建築「新國會大廈」，展現傳統與現代工程技術。
台北燈節於2日到16日舉行，主燈區位於中山堂，另有西門、北門、中華路展區，印度花燈則在北門友好燈區、福星國小前，燈會期間每天下午5時到晚間10時亮燈。
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