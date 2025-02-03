新北增公益設施項目 洩這三區將有第二座國民運動中心

新北市目前有16座國民運動中心，板橋、三重、新莊都已規畫第二座國民運動中心，新北市城鄉局今年修正都市計畫法新北市新北市施行細則，公益設施除新增都市更新中繼住宅，也公告國民運動中心納入可受贈公益項目，洩漏新北在新店、中和與土城，將可能有第二座國民運動中心規畫，體育局也證實已公告徵求。

新北市城鄉局年初公告可受贈的「本市公益設施項目」，除公共托老中心、公共化幼兒園、社會住宅、警察局辦公廳舍、身心障礙者社區式日間照顧設施外，新增國民運動中心作為可受贈的公益設施項目，若有民間單位想將工業區變更為住商區等，可捐贈國民運動中心，來取得相關的容積獎勵。

城鄉局都市計畫科長鄧涵瑛表示，細則公益設施的範圍包含「其他供公眾使用設施及機關辦公相關設施」，但因各地需求公益設施不同，會有不同公告，今年一月依據各局處需求，公告新增國民運動中心作為可受贈的公益設施項目。

體育局長洪玉玲也證實，目前在新店、中和與土城超過25萬人口的地區，已公告徵求希望透過公益回饋方式，興建第二座國民運動中心的計畫。

洪玉玲表示，除透過市府尋找市有土地，希望透過更多元方式興建國民運動中心，目前符合25萬人口數左右的有新店區、中和區與土城區，希望需求建地面積要達3000至5000平方公尺，樓地板面積須1萬2000至1萬5000平方公尺。

相關基本設計則包括要求25米8水道溫水游泳池、羽球場、桌球場、體適能中心、韻律教室及球場等設施，另還要依機關需求預留特色項目空間。

洪玉玲說，新北市目前有16座國民運動中心，板橋第二國民運動中心已經在施工中；新莊第二國民運動中心確定在丹鳳文高用地，待2026年完成市地重劃，即可發包工程；三重第二運動中心將與果菜市場共構，正在都市計畫審議中；蘆洲雖人口不滿25萬，但因湧蓮寺捐贈，正興建湧蓮寺大樓作為第二國民運動中心。

洪玉玲表示，目前先將需求對外公告，新店、中和與土城有第二國民運動中心的需求，未來再詳談後續捐贈方式，加速地方第二國民運動中心的速度。

至於先前中和第二國民運動中心傳出要跟漳和國中體育館共構，但因樓地板面積不符合需求，此方案確定不可行。