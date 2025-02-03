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氣溫下降 北市消防籲保暖及安全使用電暖器

中央社／ 台北3日電

強烈大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移，北台灣氣溫今晚將下探攝氏10至12度。北市消防局提醒，心血管疾病患者及年長者族群要注意保暖，使用電毯、電暖器應於單一插座才安全。

台北市消防局在臉書發文表示，受強烈大陸冷氣團影響，今晚氣溫將急降至12度左右，4、5日低溫可能下探11度，提醒民眾要避免低溫危害，心血管疾病患者及年長者族群注意保暖，外出前加穿衣服禦寒。

除此之外，電暖器使用安全也要注意。消防局指出，由於電毯、電暖器耗電量大，使用時要單獨插在一個插座上，別造成延長線過大負載，同時電暖器與可燃物要有安全距離，避免意外發生。

消防局說，民眾應選擇貼有商品檢驗標識的電暖器，並詳讀說明書按照產品規範使用，並記得定期保養。

天冷使用燃氣熱水器也要注意，消防局表示，除應選用正確型式、由合格業者定期檢修、洗澡時保持環境通風等，以避免燃燒不完全，造成一氧化碳中毒憾事發生。

另外，洗澡時若發現有頭暈、噁心嘔吐、呼吸脈搏加速、四肢無力等症狀，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即打開窗戶保持通風，並儘速撥打119求助。

一氧化碳中毒 保暖 冷氣團

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