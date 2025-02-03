拒上海台辦團出席台北燈節 邱垂正：陸方阻撓台商回台

2025台北燈節2日開幕，北市府原定邀請上海市台辦官員來台出席，但陸委會稱送件時間過晚，未給予許可。陸委會主委邱垂正3日坦言，台辦團送件時間確實晚了一些，但最主要的因素是上海市台辦阻撓台商回台參加海基會春節活動。他強調，未來各地台辦若仍惡意阻撓台商參加海基會活動，都會列入入境台灣的審查依據跟原則。

海基會3日上午在台北美福大飯店舉辦「2025大陸台商春節聯誼活動」，邱垂正在會前接受媒體聯訪。

對於上海市台辦團未獲陸委會審查通過，無法來台參加台北燈節，邱垂正說，兩岸雙城之間燈節的合作，有同意相關團體進來，至於台辦團的送件時間確實晚了一點，同仁趕辦不及。但是最主要的因素在於，今天有來自於中國大陸各地的台商回來參加海基會春節活動，台商人數最多的上海市照理說參加人數最多，但這幾年上海市台商參加海基會活動「寥寥無幾」。

邱垂正表示，去年雙城論壇前，上海台辦主任來台踩線的時候，陸委會曾透過適當場合，告知惡意阻擾台商回來參加海基會活動是不當的、損人不利己，台商也相當反感，「我們希望能有改善，但是今年狀況依舊」，這都是綜合考量要不要讓台辦團來台的重要因素，這也將列入未來大陸各地台辦人員入境台灣的審查依據跟原則。

至於今年出席台商人數規模是否少於以往，邱垂正稱，是因為場地的問題，今年的場地比去年的場地稍微小一點。參加的台商各界人士非常踴躍，冠蓋雲集。

他並喊話台商踴躍參加海基會活動，也呼籲大陸各地方台辦不要用不當的方式關切或勸阻台商參加海基會的活動，這是兩岸良性互動的開始，希望彼此之間能夠釋出善意、善意堆疊，才能夠讓兩岸關係正向循環。

海基會「2025大陸台商春節活動」3日在台北美福大飯店舉行，約近380名大陸台商、亞洲台商、世界台商、工商協會、政府機構代表出席，賴清德總統出席致詞，海基會董事長吳豊山、陸委會主委邱垂正、經濟部長郭智輝等官員出席。