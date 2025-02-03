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台灣每年有2成人死於肺癌 北市編千萬補助警消二年免費健檢

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
衛生局考量第一線警消長期身處高風險環境，今年起加碼補助40歲以上北市工作警消2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。圖／北市衛生局提供
衛生局考量第一線警消長期身處高風險環境，今年起加碼補助40歲以上北市工作警消2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。圖／北市衛生局提供

肺癌近年一直居於台灣癌症死因榜首，每年死亡人數跟佔整體死亡人數5分之1。台北市衛生局今年起除配合中央提供公費篩檢外。考量第一線警消長期身處高風險環境，更加碼補助40歲以上北市工作警消2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT），鼓勵民眾善加利用，及早發現治療。

依據112年北市死因統計資料顯示，肺癌為癌症死因第1位，有1073人死於肺癌，台大癌醫中心副院長徐紹勛說，由於肺癌初期症狀並不明顯，很多人發現身體不舒服的時候都已是晚期，也因此肺癌不只在台北市，肺癌長期以來都佔全國死亡率榜首，更佔全國死亡人數的5分之1。

徐紹勛表示，肺癌為台灣十大癌症中，五年整體存活率最低的癌症，從第一期至第四期，五年存活率分別為88.7%、52.8%、26.4%與9.1%，顯見若能在癌症初期發現，治癒機率就越高，醫學上可利用LDCT檢查偵測小於一公分的肺部結節，以早期發現病灶介入治療。

衛生局健康管理科長林雪蘭表示，衛福部國健署今年起針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供每2年1次LDCT檢查。衛生局今年度也編列4000萬再加碼，提供40 歲以上服務於北市警察及消防人員，每2年1次可至聯醫定期檢查，每年提供1000個名額。

林雪蘭說，世界衛生組織國際癌症研究機構已將複合性吸入性汙染物，如室外空汙、懸浮微粒列為肺癌致癌物，而警察、消防員常在第一線重大活動現場、火場工作，衛生局考量職業環境特殊性，常處於高風險環境吸入有害氣體，警消可透過電話與聯醫5大院區預約檢查。

北市警察局警政監林志誠說，都市中危險因子非常多，第一線同仁長期處在這樣的環境，肺部較容易發生病變，北市一直以來提供基層同仁定期的健康檢查，對於政策對於肺部加強篩檢，絕對是多多益善，也呼籲同仁多加利用申請。

心肺癌近年一直居於台灣癌症死因榜首，每年死亡人數跟佔整體死亡人數5分之1，由於肺癌初期症狀並不明顯，很多人發現身體不舒服的時候都已是晚期，五年存活率不到一成。示意圖。（圖／123RF）
心肺癌近年一直居於台灣癌症死因榜首，每年死亡人數跟佔整體死亡人數5分之1，由於肺癌初期症狀並不明顯，很多人發現身體不舒服的時候都已是晚期，五年存活率不到一成。示意圖。（圖／123RF）
衛生局考量第一線警消長期身處高風險環境，今年起加碼補助40歲以上北市工作警消2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。圖／北市衛生局提供
衛生局考量第一線警消長期身處高風險環境，今年起加碼補助40歲以上北市工作警消2年1次胸部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。圖／北市衛生局提供

北市 肺癌 衛生局

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