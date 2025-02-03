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大S流感猝逝...新北剩4萬劑公費流感疫苗、9日開接種站

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
知名女星大S（徐熙媛）因在日本得流感併發肺炎離世，消息經家人證實震驚全台，提高不少民眾打流感疫苗意願。。本報資料照片
知名女星大S（徐熙媛）因在日本得流感併發肺炎離世，消息經家人證實震驚全台，提高不少民眾打流感疫苗意願。。本報資料照片

知名女星大S（徐熙媛）因在日本得流感併發肺炎離世，消息經家人證實震驚全台，提高不少民眾打流感疫苗意願。新北衛生局指出，現公費疫苗已自今年起開放，全國滿6個月以上未接種民眾施打，目前公費疫苗剩餘4萬劑，除衛生所、700家合約院所提供服務，預計2月9日下午在新莊宏匯廣場開免費接種。

據疾管署監測資料，全國處流感流行期，疫情呈上升趨勢，1月12日至1月18日類流感門急診就診約14萬1千餘人次，且從去年10月起，至今年2月1日累計100例流感併發重症。如今隨著大S在日本得流感併發肺炎離世，掀起民眾打流感疫苗意願，不少人已上網預約。

新北衛生局說，新北公費流感疫苗剩餘約4萬餘劑，為使流感及新冠疫苗接種更便利，除協調29區衛生所及700家合約院所提供隨到隨打服務外，也持續開設社區接種站，預計2月9日下午在新莊宏匯廣場，免費提供流感、新冠疫苗接種服務，更多設站場次、假日診及夜診相關資訊將公布衛生局官網，請民眾善加利用。

新北 流感疫苗 衛生局

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