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捐血超過700袋！熱血鬥士罹患血癌 植髓救命重生

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
台北慈濟醫院血液科主任高偉堯到病房探視患者陳姓男子。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院血液科主任高偉堯到病房探視患者陳姓男子。圖／台北慈濟醫院提供

新北61歲陳姓男子捐血資歷逾40年，迄今已捐出超過700袋熱血，去年首次遇到因血紅素不足而無法捐血，經過7個月化療，為根除癌細胞，他到慈濟骨髓幹細胞中心申請配對，幸運地在日前接受骨髓移植，重拾健康。

陳男熱衷公益、喜愛跑步，1981年起捐了第一袋血後，捐血人生長達40年未間斷，每2周捐一次血小板，至今已捐出超過700袋血液。11年前到大陸深圳發展，仍維持捐血習慣，在當地創建「熱血跑團」，號召在地人響應捐血，身體相當健康。

去年陳男第一次因為血紅素不足而無法捐血，一度以為是太過疲勞，但調整作息幾天後，血紅素依舊無法回升，進一步檢查後，確診急性骨髓性白血病，輾轉到台北慈濟醫院求醫，經血液科主任高偉堯門診治療。

血癌又稱為白血病，有急性、慢性之分，急性血癌又可分為骨髓性、淋巴性兩種，前者發生率為每十萬人口約3至5人，且是發生率最高的成人血癌；後者發生在小孩居多。

骨髓是人體的造血器官，當骨髓癌變，不成熟的白血球過度增生，影響人體血液功能，侵犯其他器官，就是急性骨髓性白血病。高偉堯說，急性骨髓性白血病的表現通常以感染、發燒、出血、貧血為主，研究發現可能與基因異常有關。治療上，會在前期檢查時藉由白血球的數量、基因變化狀態等判斷預後狀況，決定病人是否要第一時間進行骨髓移植。

隨著醫療進步，捐髓不同於早期需住院麻醉，抽取骨髓細胞的方式，而是指周邊幹細胞的蒐集，將周邊血液經過體外特殊的過濾方式，分離出幹細胞後，將剩餘的血液成分流回捐贈者的身體裡，不會影響健康。至於受贈的病人，在接受骨髓移植前必須先進行全身化療療程，再經由高劑量化療把身體內的癌細胞及正常細胞清除，最後才能將周邊幹細胞輸至體內。植入後2周是關鍵期，必須觀察白血球在病人體內能否穩定成長，之後才能從隔離房轉入普通病房。移植半年內都必須密切追蹤，服用免疫抑制劑，以免發生排斥反應或是併發症。」

拜定期捐血之賜，陳男得以及早察覺自身血液異常而求診，歷劫重生後，陳男不改樂觀性格，在醫院辦理的祝福會上分享心情，他說

，60歲前投入健康公益，捐超過700袋血；60歲後，在罹癌的一年內就用掉100多袋血，餘生將用自身經歷告訴社會大眾捐血的重要，鼓勵罹癌病人堅強抗癌。

患者陳姓男子骨髓移植成功，台北慈濟院長趙有誠（左一）、血液科主任高偉堯（右一）一同切下象徵重生的蛋糕。圖／台北慈濟醫院提供
患者陳姓男子骨髓移植成功，台北慈濟院長趙有誠（左一）、血液科主任高偉堯（右一）一同切下象徵重生的蛋糕。圖／台北慈濟醫院提供

幹細胞 捐血 血癌

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