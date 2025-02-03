碧潭堰喜迎開春嬌客 香魚數量降推測是這2大原因

今年是碧潭堰啟用的第2年，冷冽新店溪水迎來香魚與毛蟹到來。碧潭堰生態監測影像顯示，香魚數量比2023年少許多，推測原因可能與春夏之際降雨較少，及溪水溫度較高，導致魚類生長狀況不甚理想。

水利局長宋德仁說，碧潭堰監測到的香魚數量比起2023年少許多，推測原因可能與春夏之際降雨較少，及溪水溫度較高，導致魚類的生長狀況不甚理想，經過去年夏季2次颱風、豪雨洗禮後，加上魚道的妥善維護管理，足以讓生長在下游的香魚趁著今年初寒流來襲之際，逆流經過魚道上溯去尋找合適的河段產卵，從水下攝影機影像的香魚身影來看，相信只要有好的水域環境，今年香魚數量可望再現往日風采。

生態調查團隊指出，新店溪的香魚群已集體上溯過碧潭堰，明顯成熟準備要去繁殖，反觀，毛蟹應驗古人所言，冷風吹時毛蟹縮腳就往海邊洄游去產卵了，這次也是剛好遇到寒流來襲的這幾天，在魚道中觀察到特別多的毛蟹降海去，顯示魚道不僅僅可以提供魚類上溯洄游，也可以給毛蟹降海時一個安全的通路，證明碧潭堰魚道是一個成功的生物廊道。