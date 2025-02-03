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捷運三鶯線4月模擬無人駕駛模式 拚114年底完工

中央社／ 新北3日電

新北市政府捷運工程局說，三鶯線目前總計畫進度截至去年12月底已達81.2%，4月將模擬營運情境無人駕駛模式，拚今年底完工。另外，捷運汐東線主體工程3月將開工。

新北捷運局說，三鶯線計畫路線全長14.29公里，共設置12站，完工後，民眾從三峽、鶯歌前往台北市通勤時間可減少20分鐘。

新北捷運局長李政安透過新聞稿指出，三鶯線去年完成多項里程碑，9月列車上主線LB04（橫溪站）到LB06（三峽站）測試達標，10月全線軌道鋪設完成，11月開始列車高速動態測試，今年4月將進行LB04（橫溪站）到LB08（鶯歌車站）模擬無人駕駛動態測試。

李政安表示，三鶯線機廠主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠土木結構均完成，持續裝修、水環及機電設備安裝測試作業；月台門、自動收費閘門逐站架設中，月台門已完成50%，並以淡藍色點綴車站。

至於捷運汐東線，新北捷運局表示，主體工程正做開工前準備，2023年12月底已先動工要徑工程，提早解決未來捷運施工管線障礙，目前進度27%、超前3%。

新北捷運局說，已完成大同路一、二段自來水管線遷移作業，提升用水品質，並進行施工範圍路面銑鋪作業；正推進吉林街與福德三路道路拓寬成16公尺工程，目標2026年初完工。

三鶯線 新北捷運

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