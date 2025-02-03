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光華商場開工 盼市府邀輝達進駐

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市長蔣萬安昨天到光華數位新天地開市活動，拿著糖果分享喜慶。祈求金蛇年生意興旺、財源廣進。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安昨天到光華數位新天地開市活動，拿著糖果分享喜慶。祈求金蛇年生意興旺、財源廣進。記者蘇健忠／攝影

台北光華商場昨天新春開市，市長蔣萬安宣布斥資4700多萬元大改造，汰換電扶梯和貨梯，光華商場業者指出，今年力拚增加「提袋率」，也盼市府邀輝達公司進駐，超前部署展售。

蔣萬安昨出席光華商場新春開工典禮，現場宣布將全面更新光華商場的貨梯與電扶梯，希望提供更好的服務品質、吸引更多人潮與商機。市府也將行銷經費預算從120萬元提高至180萬元，強化商圈行銷，希望帶來更多加乘效益。

北市市場處公有零售市場科長許鉦國表示，光華數位新天地2部貨梯、10部電扶梯今年10月將屆使用年限，市場處編列今年設計費、明年工程費預算共4741萬元，目前已進入設計階段，預計11月開始汰換工程，為兼顧消費者使用便利，將一部部汰換，明年將全數完成。

台北市光華商場數位新天地發展協會理事長張結榮坦言，電扶梯每次一停就是幾周、一個月，謝謝蔣市府努力促成設備汰換，也憂替換過程，若無電扶梯輔助，恐影響營運，近期將與團隊開會，盼市府能提供協助，降低期間損失。

他說，電商夾擊之下，商場生意要恢復早期榮景不太可能，因此去年著重提升人流量，今年透過發送抵用券，目標增加提袋率，多一點人購買，實體行銷加上網紅直播開賣，雙管齊下，期許創造業績長紅；希望能在AI產業多著墨，因此已向產發局提議，盼由市府牽線，邀請輝達進駐商場不定期展覽。

光華商場 北市 蔣萬安

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