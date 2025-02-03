捷運三鶯線進度逾8成 拚今年完工

新北捷運局昨表示，捷運三鶯線進度已達81.2％，已進入列車上線測試階段，4月將模擬營運情境的無人駕駛模式，月台門及票閘門也已架設50％，力拚年底完工。串聯北北基捷運路網的捷運汐東線主體工程下月也將開工。

新北捷運局長李政安表示，捷運三鶯線去年完成多項重大里程碑，包括9月列車上主線LB04（橫溪站）-LB06（三峽站）測試達標，10月全線軌道鋪設完成，11月開始列車高速動態測試。

李政安指出，三鶯線機廠主變電站、主維修廠、行控中心及駐車廠土木結構均已完成，持續裝修、水環及機電設備安裝測試；月台門、自動收費閘門也逐站架設中，以淡藍色點綴車站，滿滿的「三鶯藍」能讓未來市民搭乘捷運時放鬆心情，減少壓力。

捷運局機電系統科長鄭凱元表示，目前使用全自動無人駕駛系統有環狀線、三鶯線，台北捷運路線則是文湖線，無人駕駛優點在於全電腦控制，煞車曲線較為平滑、精密，乘客舒適感會更佳，另外因為電腦控制班次可以較密，不會因為人力因素受到影響。

鄭凱元說，早期一點的路線如板南線、新蘆線這些高運量路線，目前也有使用自動駕駛系統，但因為先前技術問題，在開關車門還是需要人力，目前新的路線大部分都可以運用最新的技術運營。

至於捷運汐東線，新北捷運局指出，目前捷運汐東線主體工程正在做開工前準備，2023年12月底就已先動工要徑工程，提早解決未來捷運施工的管線障礙，目前進度27%、超前3%。

捷運局說，已在2025年12月完成大同路一、二段自來水管線遷移作業，提升用水品質，並開始施工範圍的路面銑鋪作業，在農曆年前恢復道路平整順暢，市民在年節期間有一條更安全、舒適的回家道路；另外吉林街跟福德三路道路拓寬成16公尺，正如火如荼推進，目標2026年初完工。