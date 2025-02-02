開工日北台灣低溫 北市府啟動4大措施因應

受強烈大陸冷氣團影響，明天北部氣溫將下探10度。台北市災害防救辦公室今晚表示，心血管疾病患者及敏感族群需注意保暖，市府也啟動年長、弱勢族群關懷機制等4大措施。

受強烈大陸冷氣團影響，明天有短暫雨，4日起轉乾。台北市災害防救辦公室晚間透過新聞訊息表示，明晚氣溫將降至12度左右，4日、5日清晨低溫可能下探11度，且文山、南港等近山區平地有機會出現10度以下低溫。

災防辦提醒，心血管疾病患者及敏感族群需準備保暖用具，外出前應注意添衣保暖。

災防辦表示，已通知台北市政府相關局處針對這波強烈冷氣團來襲加強因應措施。首先，強烈冷氣團來襲期間心血管疾病好發，衛生局加強醫療應變體系整備及疾病監控，掌握民眾就診情形，並針對脆弱族群及慢性病患者進行醫衛宣導。

其次，社會局啟動年長、弱勢族群及獨居長者的關懷機制，並依規定開放遊民避寒收容所供遊民避寒；消防局加強宣導用火用電安全，熱水器應保持通風以防一氧化碳中毒。

災防辦說，因天冷溫差大，易造成大樓外牆磁磚受到熱脹冷縮效應，造成磁磚剝落，建管處加強宣導民眾自主檢查，避免因外牆磁磚掉落造成公共意外。