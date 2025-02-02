台北燈節主燈「福蛇豆豆」今晚點亮 兩顆眼睛最搶戲

2025台北燈節今晚開幕，13公尺主燈「福蛇豆豆」點燈時，360度旋轉搭配投射光影及音效，震撼全場，吸引大批民眾觀賞，四大燈區也全部點亮，照耀捷運西門町和中華路一帶。今年燈節約半個月時間，從2月2日至16日止，期間的每晚6時至10時，主燈每將於半小時展演一次，每次5分鐘。

北市主燈設在具有歷史意義的中山堂廣場，鄰近西門町，呈現出台北歷史文化與創新潮流的結合，有民眾說，「福蛇豆豆」身上有著「塗鴉」，融合西門町潮流文化，顛覆對蛇的傳統印象。也有民眾對「福蛇豆豆」兩顆靈動的眼睛，印象最深刻。

北市觀傳局表示，「福蛇豆豆」設置於中山堂廣場，結合燈光與特效並融入機械動態設計，還有吐舌的趣味動作，代表趣味感，也代表著生命力，也象徵新年旺盛活力與財運滾滾。四大展區也從今天起至2月16日，每晚5時至10時全區亮燈。

台北市長蔣萬安致詞指出，除了主燈展區外「西門展區」呈現傳統與現代藝術的融合，包括紙雕藝術家李信慧再現白蛇傳故事的「白蛇轉」燈組；位於西本願寺的「祈福燈林」，像是走進森林，可以領取祈福卡，寫上對新一年的祈願，掛上燈組。

另外，「中華路展區」則邀請日本搖滾天團GLAY主唱TERU跨界創作燈組「等待豐收的樹」，藍色的燈光代表的是歷經寒冬嚴峻的考驗而豐收的蘋果樹；「北門展區」以雙北世壯運吉祥物「壯寶」燈組及學生競賽作品展現創意與活力，並匯聚16座友好城市燈組，象徵全球文化交流。

蔣萬安在點燈後也沿著中華路街區賞燈，現場也不少民眾搶著和蔣萬安合影，蔣萬安也參觀上海市燈區並合影；觀傳局指出，上海燈區規模不小，是主燈「福蛇豆豆」外，第二大的燈飾。

觀傳局表示，中山堂廣場舞台區自即日起至2月16日的每週五、六、日晚間也有知名團隊接力登台，為觀眾帶來多元視聽盛宴。另每晚6時到9時，西門町6號出口後方服務台、中華路峨眉街口，以及中華路一段76巷、漢口街二段，有街頭藝人精彩表演。