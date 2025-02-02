台北燈節今晚在濛濛細雨中點燈 蔣萬安一句話化解尷尬

2025台北燈節今晚在濛濛細雨中點燈，台北市長蔣萬安致詞時指出，今天非常高興有這麼多貴賓好朋友齊聚一堂，揭開2025台北燈節的序幕，今天開幕遇到一點小雨，其實在台灣「遇水則發」；蔣萬安也向台下來賓說今年要「安太座」他也向外賓解釋金這3字，意味happy wife，happy life。

台北燈節主燈今年設在中山堂廣場，13公尺主燈「福蛇豆豆」可360度旋轉，今天點燈，吸引大批民眾觀賞。晚間6 時許，天空飄著毛毛雨，開幕活動主舞台沒有雨天備案，男女主持人和表演者在無遮蔽下進行活動，市府另準備便利雨衣。

蔣萬安致詞指出，今年台北燈節更勝以往，有四大展區，主燈區有高13公尺的主燈「福蛇豆豆」；豆豆代表兩顆大大的眼睛，主燈每半小時一次展演，會吐舌，除了趣味，代表旺盛的生命力。

蔣萬安向台下國內外貴賓介紹「四大燈區」後，因天空飄著細雨，蔣萬安說，開幕遇到一點小雨，其實在台灣「我們是遇水則發」；另外，大家都希望新的一年一切平安順心要安太歲，但是對他來講，另外一件事情更重要，就是「安太座」所以太座要安的好，一定要來2025台北燈節。