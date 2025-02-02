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斥資4700萬大改造！光華商場盼北市府牽線輝達進駐展售

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
光華商場發展協會理事長張結榮說，光華商場號稱最先進的市場，他盼由市府牽線，邀請輝達進駐商場不定期展覽，超前部署展售。本報系資料照
光華商場發展協會理事長張結榮說，光華商場號稱最先進的市場，他盼由市府牽線，邀請輝達進駐商場不定期展覽，超前部署展售。本報系資料照

大年初五開工日，台北光華商場今天新春開市，市長蔣萬安送大禮，宣布斥資4700多萬元大改造，全面汰換電扶梯和貨梯，還將提高行銷預算，擴大宣傳效果。在電商衝擊下，光華商場今年力拚增加「提袋率」，更盼市府牽線邀請輝達進駐展售。

蔣萬安今出席光華商場新春開工典禮，祝福所有商家新的一年財源廣進、財運亨通。他大讚，光華數位新天地一直是北市指標性的3C商圈，國內外科技產品愛好者都會指名來這，也謝謝光華商場數位新天地發展協會去年向市府反映電扶梯、貨梯需要更新，需要更多行銷經費。

蔣萬安現場宣布，市府已編列4700萬元預算，將全面更新光華商場的貨梯與電扶梯，希望提供更好的服務品質、吸引更多人潮與商機。市府也將行銷經費預算從120萬元提高至180萬元，強化商圈行銷，希望帶來更多加乘的效益。

台北市光華商場數位新天地發展協會理事長張結榮坦言，電扶梯每次一停就是幾個禮拜、一個月，謝謝蔣市府努力促成設備汰換，他也憂替換過程，若無電扶梯輔助，恐影響營運，近期將與團隊開會，也盼市府能提供協助，降低期間損失。

他說，電商夾擊之下，商場生意要恢復早期榮景不太可能，因此去年著重提升人流量，今年透過發送抵用券，目標增加提袋率，多一點人購買，實體行銷加上網紅直播開賣，雙管齊下，期許創造業績長紅。

張結榮指出，光華商場號稱最先進的市場，他希望能在AI產業多著墨，因此已向產發局提議，盼由市府牽線，邀請輝達進駐商場不定期展覽，超前部署展售。

北市市場處公有零售市場科長許鉦國表示，光華數位新天地2部貨梯、10部電扶梯今年10月將屆使用年限，市場處編列今年設計費、明年工程費預算共4741萬元，目前已進入設計階段，預計11月開始汰換工程，為兼顧消費者使用便利，將一部部汰換，明年將全數完成。

台北光華商場今天新春開市，市長蔣萬安送大禮，宣布斥資4700多萬元大改造，全面汰換電扶梯和貨梯。本報系資料照
台北光華商場今天新春開市，市長蔣萬安送大禮，宣布斥資4700多萬元大改造，全面汰換電扶梯和貨梯。本報系資料照

光華商場 北市 蔣萬安 輝達

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