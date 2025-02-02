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2025台北燈節主燈「福蛇豆豆」2/2全面啟動

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

2025台北燈節將於2月2日至16日全面啟動四大展區，點亮臺北西區！主燈「福蛇豆豆」，設置於中山堂廣場，巧妙融合西門町傳統與潮流文化，臺北市政府觀光傳播局局長王秋冬表示，今年的主題「蛇來運轉」，結合「時來運轉」吉祥寓意，象徵新的一年充滿希望與轉機，歡迎國內外旅客在燈節期間到臺北，除參觀燈節，享受燈光與音樂交織的視聽盛宴，還可安排走訪許多人氣景點，包含貓空、台北101、陽明山、大稻埕、東區和信義商圈等，並祝福大家蛇年行大運。

觀傳局介紹，主燈「福蛇豆豆」顛覆對蛇的傳統印象，充滿創意與巧思。特別受邀參與設計的塗鴉藝術家祁孟含（阿奈），以繽紛色彩與幾何圖形描繪蛇身，並融入西門街頭文化元素，營造濃厚潮流氛圍。此外，主燈加入動態機械設計，將蛇吐舌與靈動眼睛生動呈現，增添幽默與活力，也象徵新年到來與財運興旺，而設置於深具歷史意義的中山堂廣場，完美呈現臺北歷史文化與創新潮流的結合。

觀傳局表示，2月2日至16日燈節期間，主燈「福蛇豆豆」自每晚18時至22時，每半小時展演一次5分鐘。展演配樂以節奏感十足嘻哈風開場，搭配街頭塗鴉設計風格與刷碟音效，營造潮流前衛氛圍；隨後音樂轉為猶如電影大片般的大氣樂章，帶領遊客進入壯闊燈光世界。中段進入緊張刺激的決戰氛圍，快速音效與震撼旋律搭配燈光與機械動態的精湛演出。最後，旋律轉為輕快歡樂，燈光流轉中洋溢節慶愉悅氣息。主燈秀搭配燈光效果、機械動態、眼睛LED動畫及周邊燈光與特效的完美融合，為遊客帶來一場震撼的視聽饗宴。

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