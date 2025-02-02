世界濕地日到戶外賞候鳥 挖子尾自然保留區有亮點

今天是世界濕地日，新北市正值候鳥聚集的高峰期，隨著候鳥南遷，挖子尾是北台灣最大的紅樹林純林之一，擁有完整的紅樹林生態系統，不僅是水筆仔的故鄉，更是多種鳥類的重要棲息地，民眾不妨把握年假尾聲到挖子尾賞鳥走春。

每年冬天，從黑面琵鷺、東方環頸鴴、黑腹濱鷸等冬候鳥紛紛來作客，挖子尾自然保留區成為賞鳥愛好者的天堂。除了觀賞多樣的候鳥，遊客還可以發現彈塗魚、招潮蟹等紅樹林伴生動物，構成獨特的生態鏈，展現濕地上豐富生命力。

新北市農業局長諶錫輝說，農業局持續推動挖子尾自然保留區的生態資源保育，長期致力於濕地生態的永續發展，保護紅樹林及候鳥的棲地不受破壞。冬季的來臨，讓這裡成為候鳥南遷的重要驛站，為遊客提供了近距離欣賞自然奇景的機會。其中賞鳥的最佳時段為日出後、日落前，此時鳥類活動最為頻繁，推薦民眾可以沿著保留區步道欣賞生態景觀，尤其在乾潮時分，選擇北方外灘或西方觀景平台作為賞鳥據點。

新北市農業局也提醒，民眾參觀挖子尾自然保留區務必要遵守規定，包括勿隨意進入保留區，避免干擾野生動物與自然生態，賞鳥時應遵守「不餵食、不干擾、不接觸」三不原則，以免對保留區生態造成破壞。

走進八里區，除了到挖子尾自然保留區，感受濕地的魅力和生態之美，附近還有台灣第一個考古博物館「十三行博物館」可了解十三行人在千年以前的生活型態及淡水河流域發展的歷史軌跡，也可騎單車到渡船頭老街品嘗美食，或到永續環境教育中心參觀節能建築示範場，親近太陽能板、綠屋頂、綠圍籬、雨水回收系統等知識。

若要前往挖子尾自然保留區，若搭乘大眾運輸，可從捷運忠義站轉乘公車682至挖子尾站。從捷運關渡站轉乘公車紅22至挖子尾站，或紅13至挖子尾自然保護區站。也可到捷運蘆洲站，轉乘公車704至挖子尾站。

若是自行開車，在國道1號中山高自五股交流道下，往北走接台64線八里新店線東西向快速道路由八里交流道下，經中華路至八里大道左轉後右轉接博物館路直行至底即可抵達。

若是國道1號中山高，從重慶北路（台北）交流道下，靠左行駛重慶北路並左轉葫東街，於延平北路右轉後續行至中正路左轉，後於環河北路右轉循指標上洲美快速道路，朝淡水方向左轉大度路（台2乙）並行駛關渡橋，往八里方向下橋接龍米路，至觀海大道時右轉續行到忠孝路在右轉接博物館路直行到底即可抵達。