許多「好朋友」春節到新北參香 劉和然籲：記得帶資源到新北
大年初五，新北副市長劉和然今赴中和、永和3處宮廟參拜，致詞提及這陣子看到很多「好朋友」來新北，但不只是來參拜、祈福，還要把中央資源帶到地方。劉受訪強調，新北財源一直都是六都最弱，希望總統、副總統也好，有資源的人到新北不要只是拜拜，也不是選舉期間才帶過來。
劉和然今赴永和保福宮、中和廣濟宮及福和宮參香，致詞提及，這陣子看到很多好朋友到新北市，都來到新北市，不要僅是來參拜、祈福而已，還要把一些中央資源帶到地方，因為新北市是全台灣人口最多直轄市，但人均預算是全台灣最低，若中央將經費挹注下來，市府會一塊錢當兩塊錢用，讓新北市可以越來越好。
劉受訪強調，這麼多人來新北，表示這塊土地值得大家來關心，有心者也可以來經營，但只是來看一看，「我覺得可惜了」，因為新北市404萬人口，財源是全國六都最弱的，希望總統、副總統也好，很多關心有資源的人來到新北，不要只是來拜拜，希望把資源帶進來，也不是在選舉期間才帶著過來。
至於是否循新北市長侯友宜參選市長模式熱身，劉和然說，這模式也不是新的模式，是之前侯任副市長時掌管民政局，他接副市長業務也是民政局，且宮廟宗教是穩定的力量，今天最後來到中和福和宮，超過270年歷史，因此也沒有循什麼模式。
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