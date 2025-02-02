職業駕駛被投訴率高 北市實施高風險駕駛人精進作為

據統計，北市府去年接獲計程車相關的客訴案件量是往年的2倍，達795件，投訴原因以態度不佳、收費疑義與車內環境不佳為主。另外根據1999統計，北市公車駕駛被投訴，最多的就是脫班，其次是過站不停。對此，北市公運處表示，北市實施高風險駕駛人精進作為，召回參加公運處辦理道路交通安全講習。

北市議會通過公車運價調整方案，其中行車人員加薪8000元，北市公運處也同時加強公車服務品質及行車安全。根據北市1999統計，北市公車駕駛被投訴，最多的是脫班，其次是過站不停，近期還傳出民眾於公車上跌倒導致流產及復康巴士駕駛涉嫌毒駕情，導致市民對公車多有顧慮。

北市針對高風險職業駕駛人，包括含市區公車及計程車，進行精進，公運處辦理道路交通安全講習， 執行對象為台北市計程車客運業所屬駕駛， 包括近1年發生A1(人員當場或24小時內死亡)事故、A30(事故30日內死亡)事故)，以及近1年達2次或近3年達6次之A2(人員受傷或超過24小時死)以上事故。執行方式每年3場次，課程內容為強化落實自主檢查、車輛維修保養、駕駛行車安全教育訓練、事故應變與處理程序。

公運處表示，針對公車脫班，去年10月起實施3階段改善，包括最嚴重路線、前10大路線和全面檢討，去年9月開始缺失成案率從31%降至24%；公車過站不停，113年10月起15條路線試辦依序進站，缺失成案18件，也降至第四季15件；1999申訴，缺失成案件數去年9月832件，到了去年第四季平均是682件，每月減少150件。

北市公運處指出，針對計程車駕駛安全管理部分，公運處已函請各車隊業者辦理教育訓練，包含新進及在職，應納入道路安全講習等相關課程，並納入北市計程車派遣車隊評鑑相關項目中計分。另外，針對高風險駕駛將召回參加公運處辦理道路交通安全講習。