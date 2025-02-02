快訊

周杰倫初五半夜PO出與方文山對話 驚喜預告新歌催生！

氣質女神慘變阿珠媽！潤娥「五五身+老氣造型」神顏也救不了 眾人看傻：是被整嗎

2025「開工優惠」懶人包！ 20家up全台連鎖咖啡、手搖、速食餐廳好康追起來

職業駕駛被投訴率高 北市實施高風險駕駛人精進作為

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北即時報導
台北市政府。本報資料照片
台北市政府。本報資料照片

據統計，北市府去年接獲計程車相關的客訴案件量是往年的2倍，達795件，投訴原因以態度不佳、收費疑義與車內環境不佳為主。另外根據1999統計，北市公車駕駛被投訴，最多的就是脫班，其次是過站不停。對此，北市公運處表示，北市實施高風險駕駛人精進作為，召回參加公運處辦理道路交通安全講習。

北市議會通過公車運價調整方案，其中行車人員加薪8000元，北市公運處也同時加強公車服務品質及行車安全。根據北市1999統計，北市公車駕駛被投訴，最多的是脫班，其次是過站不停，近期還傳出民眾於公車上跌倒導致流產及復康巴士駕駛涉嫌毒駕情，導致市民對公車多有顧慮。

北市針對高風險職業駕駛人，包括含市區公車及計程車，進行精進，公運處辦理道路交通安全講習， 執行對象為台北市計程車客運業所屬駕駛， 包括近1年發生A1(人員當場或24小時內死亡)事故、A30(事故30日內死亡)事故)，以及近1年達2次或近3年達6次之A2(人員受傷或超過24小時死)以上事故。執行方式每年3場次，課程內容為強化落實自主檢查、車輛維修保養、駕駛行車安全教育訓練、事故應變與處理程序。

公運處表示，針對公車脫班，去年10月起實施3階段改善，包括最嚴重路線、前10大路線和全面檢討，去年9月開始缺失成案率從31%降至24%；公車過站不停，113年10月起15條路線試辦依序進站，缺失成案18件，也降至第四季15件；1999申訴，缺失成案件數去年9月832件，到了去年第四季平均是682件，每月減少150件。

北市公運處指出，針對計程車駕駛安全管理部分，公運處已函請各車隊業者辦理教育訓練，包含新進及在職，應納入道路安全講習等相關課程，並納入北市計程車派遣車隊評鑑相關項目中計分。另外，針對高風險駕駛將召回參加公運處辦理道路交通安全講習。

公車 北市府 計程車

延伸閱讀

北市西寧大樓將拆除 攤商盼改建再現榮景

南港北雲餐廳疑食物中毒延燒 累計就醫翻倍增至30人

菲男找3女春節暢遊台中…手機掉計程車上 敲警車窗求助

國家住都中心推都更 今年再推北市精華區五大都更案

相關新聞

許多「好朋友」春節到新北參香 劉和然籲：記得帶資源到新北

大年初五，新北副市長劉和然今赴中和、永和3處宮廟參拜，致詞提及這陣子看到很多「好朋友」來新北，但不只是來參拜、祈福，還要...

「紫色跑道」成打卡點 板一體育場歷經半年整修 下周一開放

2025世壯運5月將登場，新北市長侯友宜報名桌球項目，近期更向奧運好手陳思羽請益，被問是否有奪金牌期待，侯友宜今笑說，「...

職業駕駛被投訴率高 北市實施高風險駕駛人精進作為

據統計，北市府去年接獲計程車相關的客訴案件量是往年的2倍，達795件，投訴原因以態度不佳、收費疑義與車內環境不佳為主。另...

初五迎財神開工 蔣萬安光華數位新天地灑糖果

台北市長蔣萬安上午前往光華數位新天地春開工典禮，一起祭拜，隨後拿著灑糖果分享喜慶，蔣致詞表示很高興能在大年初五來到光華商...

劉和然連3天拜廟循侯模式？ 侯友宜：我一個人跑不完

新北市副市長劉和然從昨日起連3天拜廟參香、發福袋，外界解讀循新北市長侯友宜模式，備戰2026勤跑基層。侯友宜今表示，過年...

2026台中藍白合？ 黃國昌：議員提好提滿 市長審慎評估

2026將進行地方選舉，民眾黨代理主席黃國昌今天到台中，針對民眾黨地方選舉動向，他表示議員在各區會「提好提滿」，至於台中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。