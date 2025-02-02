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西寧國宅將走進歷史 住戶憶方便串門子濃濃人情味

中央社／ 台北2日電

啟用至今40多年的西寧大樓將拆除，雖有猛鬼大樓之稱，但多名國宅住戶都說沒遇過靈異事件，反而認為國宅通風佳、採光好，還方便到鄰居家串門子，溫馨富人情味。

依台北市政府資料，位於忠孝橋旁的西寧綜合大樓在1982年完工，分為A棟、B棟大樓，各為地上16樓、地下1樓的建物，地下1樓至2樓為電子商場、市場，2樓以上是北市府局處辦公處所，5樓以上為出租國宅共475戶。

北市府規劃2026年拆除西寧大樓，改建為福星社會住宅2區，提供約1000戶社會住宅，並協助原本國宅住戶安置在附近的福星社宅等處。

西寧國宅老住戶受訪提到，國宅內部採井字型設計，一層20戶，中間設走道，左右各4個天井，前後有出口，住戶共用4部電梯，具備通風等優點，曾看過墜樓案，但未曾遇過靈異事件。

曾住在西寧國宅約19年的張大姐說，國宅內部採井式設計，造型特殊且每層樓都有開放式天井，有時在家開門就能看見陽光灑落，不時都能在中間的走道遇到鄰居。

在西寧國宅住了16年的陳大姐則回憶，國宅設計特別，每層樓住家大門相鄰且共用同一步道，中間走道則是通往電梯的公共走廊，與現今大樓內設計不同。

她說，因內部採井字設計，住戶有空時還可至鄰居家串門子，且住戶都是老鄰居，彼此相互認識，當時住在國宅期間感受到溫暖熱情與關懷。

另一名入住約11年的張大姐則表示，國宅被外界稱為猛鬼大樓，她也曾看過民眾從高處墜落後被送醫，但其實很多是長年住在國宅的長輩因病過世，「住國宅多年，未感受到特殊靈異狀況」，平時生活就很日常。

住戶提到，因大樓低樓層為傳統市場，且大樓外的公車停靠站多，又鄰近聯合醫院，就診、購物都方便，加上租金便宜，內部環境不錯，搬離後都覺得感傷。

住戶 國宅

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