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西寧大樓故事多 北市府規劃拆除蓋社宅

中央社／ 台北2日電

有「猛鬼大樓」之稱的台北西寧大樓將有新面貌，台北市府規劃於2026年拆除西寧大樓改建，並更名為福星社宅2區；現有2棟建物共有475戶，多數均已遷移至其他社宅。

此處原址為台北市中央市場，所有供應全台北餐廳及家庭的蔬果魚肉都在此販售，也被當地民眾稱為「總舖師的市場」，市場內還有販售電子材料及音響的攤商，之後改建為西寧大樓。

1982年完工的西寧大樓位於台北市忠孝橋旁，分為A棟、B棟大樓，各為地上16樓至地下1樓的建物，1樓及2樓是販售乾貨和音響等電器設備的店家，地下1樓為西寧市場。

西寧大樓內有國宅，每戶坪數從12坪至24坪不等，每層樓都有天井，住戶形容是井字型設計，住家前有連通走道。大樓因租金便宜且無專責管理人員、管理鬆散，導致進出容易，因而發生多起墜樓案，也讓西寧大樓有著猛鬼大樓稱號。

依台北市政府資料，西寧大樓使用至今40餘年，屬於早期興建的多目標使用綜合大樓，住戶多為弱勢或低收入戶，因大樓建物老舊，且氯離子含量高及有混凝土中性化等問題，加上外牆磁磚常脫落，讓外界對大樓的觀感差，且有影響用路人安全的疑慮。

西寧大樓產權屬北市府，包含都市發展局持分約55%、財政局占約45%，產權單純，西寧大樓2樓至4樓為市府各局處辦公地點，5樓至16樓為出租國宅，共475戶，大樓鄰近河濱第一商場也就是北市五金街。

前市府原規劃改建西寧大樓並納為西區門戶的計畫之一，打算拆除大樓後蓋商辦，並跟台北火車站的雙子星計畫連為一線，後續計畫因故停止。

台北市都發局在2020年11月對西寧大樓辦理耐震能力詳細評估，因建物耐震能力低於現行標準，市府委託台北市結構工程工業技師公會評估後，後續考量補強大樓結構效益不高，決定拆除大樓。

北市府辦理改建西寧大樓前期規劃評估後，預計今年底讓所有住戶完成搬遷；至於西寧市場，攤商建議在2026年農曆過年後才搬遷，市府規劃所有攤商搬離後進行拆除大樓工程。

此外，都發局規劃西寧大樓改建後將做為福星社會住宅2區，有約1000戶的社會住宅，低樓層包含市場、住宿型長照機構、社福工作站等公共設施。

北市府評估市場使用面積為1.9萬平方公尺，將設販售準備區、冷凍庫體區、停車格等；而西寧大樓多數住戶已搬遷安置在福星或青年2期等3處社會住宅。

住戶 北市府 建物

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