搭擋搜救犬救災 領犬員羅浩芳：永遠在準備

新北市消防局特搜大隊領犬員羅浩芳獲第26屆十大傑出女青年獎，她多次帶領搜救犬穿梭瓦礫堆中找尋生機。羅浩芳接受中央社專訪強調，永遠都在準備，只為救災時發揮量能最大值。

一踏入新北搜救犬隊辦公室，遠處不時傳來吠叫聲，搜救犬Amei活潑地跑出來，羅浩芳在後方說：「太激動囉，Amei，sit，Good……」Amei聽到指令立刻冷靜完成動作，牠在稱讚聲中咬著玩偶不斷繞圈，大力搖尾巴跑向在場每個人身邊。羅浩芳對搭擋6年半的Amei瞭若指掌，笑談牠拿到獎勵想炫耀，要讓大家都知道牠很棒。

幼年被狗咬卻意外成領犬員

羅浩芳2010年底投入消防工作，第一個單位就是新北搜救犬隊，一待就是14年，她培訓的搜救犬獲得國內外認證與獎項，其中，2023年與Amei到奧地利參加IRO（International Rescue Dog Organization）舉辦MRT（Mission Readiness Test）認證，以優異成績通過測驗，是台灣隊史首次在國外考場通過MRT測驗的隊伍。

每一場認證考試與搜救行動背後都是無數努力累積。羅浩芳小時候曾被狗咬，心中對黑狗有陰影，被分發到新北搜救犬隊純粹是個意外。從未養過狗的羅浩芳進入犬隊後從零開始學習，回想起那段時間，她堅定地說：「我一開始比較不懂狗，或比較笨、技術比較差，但我肯砸時間，就能追上厲害的人一點，花在狗狗身上的時間絕不會浪費，狗狗一定能展現出來。」

助Amei「轉職」展天分

8歲的拉布拉多犬Amei看到人非常興奮，即使已步入中高齡仍活力十足。其實Amei正因太活潑無緣成為緝毒犬，不過羅浩芳看影片時一眼相中Amei，稱讚牠好動、親人，找東西執著度與爆發力都很突出，「天生當搜救犬的料，牠入錯行啦」。Amei就此轉職加入搜救犬隊，羅浩芳評論Amei學習力強、動作漂亮，每次看牠訓練就像看大谷翔平打棒球。

與Amei合作之前，羅浩芳曾和搜救犬Ysa搭配，2018年Ysa急性胃扭轉，原本活蹦亂跳突病發，幾小時後就過世。羅浩芳放慢語氣講述事發經過，言談間仍有不捨，「之後只要狗狗離開我的視線，我就會怕怕的」，她決定每天帶搭擋的搜救犬回家，笑說牠們下班就是寵物。

羅浩芳調整居家環境，打造適合犬隻居住空間，不過帶Amei回家第一天，對羅浩芳來說是一場震撼教育，30多年的老真皮沙發被Amei咬掉半張，羅浩芳苦笑：「我已經不知道被牠咬掉多少東西，幾十萬吧。」經過訂定規矩，羅浩芳與Amei逐漸找到平衡，現在家中除了Amei，還有搜救犬Hulk、Stark及抗干擾陪練貓七喜。

太魯閣號出軌救災挑戰大

搜救犬需熟悉各種救難情境，進行一系列搜索、服從與敏捷性等訓練。羅浩芳指出，一隻訓練有素搜救犬約等於30位搜救隊員搜救能量，尤其犬隻能以靈敏嗅覺找出受困者，這是人類無法做到的事。

羅浩芳與Amei、Hulk多次深入前線救災，讓她印象最深刻的是2021年太魯閣號事故，施工廠商吊卡大貨車掉落在鐵軌上，導致列車與大貨車碰撞，造成49人死亡、200餘人受傷。

羅浩芳描述當時列車出軌卡在隧道內，空氣非常不流通，濃濃汽油味混雜血腥味，對狗狗嗅覺是大挑戰，加上車體變形破碎，行動有難度又危險。

陰暗狹小空間讓搜救極為困難，羅浩芳帶著搜救犬先架梯子爬上列車頂，沿著車頂進入隧道再放下犬隻搜尋，Amei在第6節車廂逗留重複嗅聞但未吠叫，救難人員因此找到遺體，Hulk以身形優勢鑽到車底，奮力搜索到一身黑。牠們在嚴苛環境中努力尋找生還者，是救難幕後功臣。

所有練習都是為災害做準備

狗不是一個搜救工具而是救災夥伴，是一個生命，羅浩芳戰戰兢兢、隨時關注犬隻身心狀態。她認為要與搜救犬培養好默契，不只靠訓練技巧，更需仔細觀察每隻狗個性與特質，調整相處與訓練方式。

羅浩芳分析Hulk不會想太多，是放飛的小孩，反之Amei心思細膩、會察覺她的情緒變化。Amei曾太敏感而在高級搜救犬認證（RHT-B）考試經歷5次挫敗，當Amei感受到羅浩芳緊張後，不斷回頭找尋她的身影，為此羅浩芳在訓練時一度躲起來，希望提升Amei自主性。

羅浩芳幾乎全年無休陪伴與訓練搜救犬，休假時帶牠們出遊，希望更了解彼此，也藉戶外活動強化犬隻體能；有時還會跟其他搜救犬隊「狗聚」交流，日復一日努力訓練都是在為災害做準備。

2022年羅浩芳帶搜救犬到花蓮度假時遇地震，一得知玉里有樓房倒塌就立即到場救援，事後她所在的大埔消防分隊在臉書（Facebook）發文：「願平安，但需要我們時，我們會不顧一切到達你身邊。」無論何時都義無反顧趕赴現場，羅浩芳說不想留下遺憾，拯救生命是初衷也是唯一使命。