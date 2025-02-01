新北觀光工廠 迎春遊蛇年

照片取自新北市政府

新北有蛇麼好玩？觀光工廠及產業文化館最適合全家大小一同迎春遊蛇年！新北市經濟發展局邀請民眾走訪轄內18家觀光工廠及產業文化館，體驗寓教於樂的旅遊新方式，無論是手作DIY體驗，還是產業知識的深度學習，觀光工廠都是您不可錯過的好去處，把握連假期間全家大小一同共度溫馨時光。

經發局長盛筱蓉表示，新北市觀光工廠涵蓋食品、文創、生活用品、工藝美學及保健照護等多元主題，充分展現產業創新與文化融合的魅力。市府致力於協助傳統工廠轉型，透過全方位品牌輔導與資源整合，讓觀光工廠成為具教育、娛樂與旅遊價值的場域，讓來訪的民眾感受到每一家觀光工廠的匠心獨具。

位於鶯歌老街內的「許新旺陶瓷紀念博物館」始於1926年，這座博物館不僅保存了家族四代在陶瓷領域的奮鬥足跡，也展現了傳統與創新的深度結合。來到鶯歌，絕對不能錯過體驗手拉坯、手捏陶、陶器貼花等豐富DIY體驗的機會。透過創新體驗的方式來推廣傳統陶藝，讓民眾能透過手作，在過程中認識陶瓷，看見鶯歌陶藝之美，親子共享手作之樂。

亞洲首家以爆米花為主題的觀光工廠「卡滋爆米花觀光工廠」，座落於新北市八里左岸旁，廠區打造彷彿美國小鎮的建築風格的樂園，整體空間繽紛絢麗，天上還飄著爆米花浮雲，夢幻如台版巧克力夢工廠，處處皆是驚喜及巧思，更有特色「AI爆米花製程小火車」讓民眾一窺爆米花生產過程以及全球唯一的「霓虹飛天爆米花」，讓遊客體驗動手爆米花的樂趣。

「王子文具創意國」是一座結合創意、文化與環保的觀光工廠，位於新北市林口區，是台灣橡皮擦產業的驕傲。這裡透過無毒環保材質的DIY活動與多元展區，展現橡皮擦製作的工藝與創新設計，讓全家大小在歡樂的氛圍中感受文具的魅力與文化傳承，是不可錯過的親子旅遊與學習勝地！

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