「紫色跑道」成打卡點 板一體育場歷經半年整修 下周一開放

2025世壯運5月將登場，新北市長侯友宜報名桌球項目，近期更向奧運好手陳思羽請益，被問是否有奪金牌期待，侯友宜今笑說，「金牌我不敢想啦」，並歡迎年滿30歲的人趕快來報名。而歷經半年整修的板橋第一體育場，跑道捨傳統藍、紅色，選用巴黎奧運同款薰衣草紫，將在2月3日下周一開放。

侯友宜今赴林口竹林觀音寺參香，被問及是否期待在世壯運奪金牌，他笑說拿金牌不敢想，但這是他一生首次以運動員身分參加國際賽事，這是很少有的機會，跟世界的好選手來交會，只要年滿30歲都可以參加，大家還有機會報名，鼓勵大家快來報名，大家可以跟世界拚一場。

而為迎接5月登場的2025世壯運，市府去年7月起整修板橋第一體育場田徑場，包括跑道刨除換新，改善排水效能等，並跳脫傳統的磚紅色及國內近年較多選用的藍色，跑道顏色選用薰衣草紫色，完美搭配彩虹階梯觀眾席。

體育局表示，板橋體育場是本屆世壯運射箭和田徑的競賽場地，將迎接來自全球逾3萬名選手，市府去年7月開始整修田徑場，將全場跑道刨除換新，改善排水效能，更換終點攝影系統，同步更新資訊管線系統，並將場內暖身跑道移至南門外空地，預計4月完工，讓競賽選手與暖身選手互不干擾，總工程耗資9622萬由市府、體育署共同出資。

體育局說，這次整修田徑場全場跑道刨除換新，採用奧運等級義大利Mondo公司所生產的合成橡膠，為連續12屆奧運田徑場指定使用，且跑道顏色選用薰衣草紫色，跳脫傳統的磚紅色及國內近年較多選用的藍色，不僅電視轉播畫面上更能凸顯運動員身影的存在，柔和紫色調對觀眾的眼睛更友好。