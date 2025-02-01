劉和然連3天拜廟循侯模式？ 侯友宜：我一個人跑不完

新北市副市長劉和然從昨日起連3天拜廟參香、發福袋，外界解讀循新北市長侯友宜模式，備戰2026勤跑基層。侯友宜今表示，過年期間他一個人跑不完，拜託3名副市長到各地拜廟祈福，給民眾福袋，祝福大家都平安健康賺大錢。

新北各地宮廟春節期間香火鼎盛，今初四迎財神，侯友宜今早連跑八里、林口4處宮廟發福袋，而劉和然也當分身赴蘆洲湧蓮寺、蘆洲保和宮及蘆洲護天宮參香發福袋。被問及劉和然是否循侯友宜模式備戰2026，侯友宜表示，過年期間他一個人跑不完，拜託3名副市長到各地拜廟祈福，跟民眾站在一塊，給他們滿滿福袋喜悅，尤其今天是財神爺的日子，發福袋讓大家都賺錢，平安健康賺大錢。