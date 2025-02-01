台北捐血中心血液庫存量剩4.1天 籲踴躍捐血

台北捐血中心今天表示，由於農曆年假期間返鄉民眾多，加上病毒侵擾下符合捐血條件民眾減少，今天的血液庫存量只剩下4.1天，接下來血液輸用量預期增加，歡迎民眾踴躍捐血。

台北捐血中心今天發布新聞稿表示，血液庫存量只剩下4.1天，不僅A型血不足5天庫存，B及O型更剩不到4天庫存。台北捐血中心表示，面對假期即將結束，恐怕又會迎來另一波就醫高潮，血液輸用量預期將增加，入不敷出的情形只怕更加嚴重。

台北捐血中心為了充分滿足血液供應，由大年初三（昨天）起已恢復所有固定捐血點、室、站的捐血服務，歡迎熱心民眾踴躍挽袖捐血一起挺醫療。

台北捐血中心表示，農曆年假期間民眾返鄉、出國旅遊者多，各醫學中心急診人滿為患，就連第一步驟的檢傷分類都要等上好幾個小時，不難想像病毒侵擾嚴重；而這些都造成符合捐血條件的民眾減少，也就影響到血液的庫存量。