影／初四逢李四川生日 蔣萬安自曝送這物、再放閃安太座「卡重要」

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聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）大年初四來士林慈諴宮，發發財金給民眾。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（左）大年初四來士林慈諴宮，發發財金給民眾。記者林佳彣／攝影

2月1日大年初四迎財神，也是台北市副市長李四川67歲生日，台北市長蔣萬安一早來到士林慈諴宮走春時透露，「我之前已經寫了一個小卡片，祝李副生日快樂」。繼初二陪愛妻回娘家騎車放閃，蔣今直呼大家忙著安太歲，對他來講，安太座比安太歲「卡重要」。

蔣萬安今天宮廟走春行程滿檔，預計拜訪8間宮廟，首站來到士林慈諴宮，民政局長陳永德、消防局長莫懷祖、士林慈諴宮主委江運永、士林區長洪進達、議員林杏兒與陳重文、多名在地里長，以及排隊等候領發財金的民眾到場。

蔣萬安致詞表示，他今天很高興來參拜，他跟主委向媽祖拜拜時，特別祝福台北市新的一年四時無災、八節有慶、國泰民安、風調雨順。 

蔣萬安說，一大早第一站來到慈諴宮，特別向江主委率領的團隊表達感謝之意，因為江主委帶領的慈諴宮非常照顧地方鄉親。慈諴宮就在士林夜市內，也被很親切地稱為士林媽祖；長期以來，慈諴宮不只庇佑士林夜市商圈店家生意興隆、民眾安居樂業，也帶動士林區發展，見證整個士林區不斷進步。

蔣萬安表示，今天來特別向鄉親問候，江主委還虧他為什麼不早點來，都看到他陪太太騎摩托車回娘家，「我說大家忙著安太歲，但是我是要安太座，對我來講，安太座比安太歲『卡重要』，主委也說這樣對」。最重要的新的一年，祝福大家金蛇年「蛇馬龍鶴」，「什麼攏賀」、「什麼攏賺」、「什麼攏攏成功」。

台北市長蔣萬安（左五）今日宮廟走春行程滿檔，首站來到士林慈諴宮。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（左五）今日宮廟走春行程滿檔，首站來到士林慈諴宮。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（左二）今天來士林慈諴宮走春，被主委江運永（右二）虧為什麼不早點來，他放閃「安太座比安太歲『卡重要』。」記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安（左二）今天來士林慈諴宮走春，被主委江運永（右二）虧為什麼不早點來，他放閃「安太座比安太歲『卡重要』。」記者林佳彣／攝影

回娘家 安太歲 蔣萬安

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