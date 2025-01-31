侯友宜備戰世壯運桌球賽 國手陳思羽特訓助他提升戰力

2025雙北世界壯年運動會預定5月17登場，新北市長侯友宜備戰桌球比賽，特別請益奧運桌球國手陳思羽，擔任他的指導教練。侯友宜表示，世壯運將讓所有熱愛運動的朋友有機會站上國際舞台，他是首度以「運動員」身分參與國際運動賽事，歡迎年滿30歲民眾在17日報名參加。

雙北世壯運5月17日至30日登場，競賽項目多達35 項，為達運動平權，其中有9項設置身障組別，並首創女子棒球項目。報名截止日為2月17日。

新北市府號召年滿30歲民眾參加，不要錯過踏上國際競賽舞台的機會。報名成為選手即可獲得豐富大禮包，內含後背包、運動毛巾、運動水壺、環保餐具、數位穿戴裝置及紀念T-SHIRT，還可參加台北大巨蛋開幕及新北市美術館閉幕活動，詳細資訊可上官網及粉絲團查詢。

侯友宜說，他已報名參加桌球競賽，並邀請陳思羽協助特訓，希望提升球技，在賽會上能有好表現。他首度以選手參加，期待藉此帶動全民運動風氣，提升新北市的國際能見度，歡迎大家在世壯運賽場上和他來場「友誼賽」。

呼應世壯運「運動無界，人生無限」的賽會精神，侯友宜和陳思羽也「跨界」挑戰法式滾球。兩人在瑞芳區九份國小滾球教師姜岑的指導下，初次體驗法式滾球。

法式滾球也是2025 世壯運競賽項目，在法國已有一百多年歷史，台灣近幾年從事這項運動的人數漸增。侯友宜說，初體驗後，發現法式滾球規則簡單易懂，不受年齡及體型限制，相當有趣又安全，鼓勵大家踴躍報名挑戰世壯運法式滾球。

陳思羽表示，很開心成為侯友宜的訓練夥伴，自己也是第一次體驗法式滾球，她覺得和桌球緊湊的競技氛圍截然不同，很適合初次想嘗試運動的新手。世壯運是一個很棒的舞台，只要年滿30 歲，無論是否為專業選手都能報名參賽，鼓勵大家勇敢逐夢、挑戰世壯運，展現自己對運動的熱忱。