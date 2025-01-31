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淨耀法師圓寂享壽72歲 生前奔走監所感化受刑人

中央社／ 新北31日電

中國佛教會今天表示，淨耀法師28日圓寂，享壽72歲。淨耀法師生前致力奔走於監獄及感化院等，教化輔導幫助受刑人自力更生、重返社會，曾獲第1屆國家公益獎。

淨耀法師為中國佛教會第19、20屆理事長、新竹市佛教會第11屆理事長，也是慈法禪寺、法王寺、普賢講堂、東富禪寺、金佛寺方丈，以及淨化社會文教基金會董事長、中華佛教普賢護法會創會理事長。

根據淨化社會公益志業網站，淨耀法師生於1954年，俗名徐明輝，畢業於世界新聞專科學校（世新大學前身）編輯採訪科，曾任記者。因為一場車禍，讓他對生命產生另一層體悟，1982年披剃出家。

淨耀法師曾表示，因為自己過去有段荒唐歲月，1986年接受邀請針對「一清專案」受刑人施予宗教感化教育後，他便長期巡迴各監獄、看守所、輔育院及感化院等機構，從事教化工作。

淨耀法師成立「淨化社會文教基金會」、「普賢護法會」，致力反毒宣導，之後興建少年福利機構「普賢慈海家園」，安置家庭變故適應不良或刑滿出獄的青少年，協助就學及就業。淨耀法師去年獲聘總統府全社會防衛韌性委員會顧問。

中國佛教會在社群網站臉書（Facebook）發文表示，淨耀法師1月28日圓寂，2月1日到2月23日每天上午9時到下午5時，在淨化社會文教基金會設念佛堂，讚頌會時間地點將另行公告。

佛教 感化 法師

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