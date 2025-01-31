新北市圖初五開館 坪林分館「茶神迎新年」初四先登場

春節9天連假接近尾聲，新北市立圖書館2月2日（初五）開館，館方特別推出「金蛇百倍，閱好年」新春閱讀活動，邀請民眾到圖書館走春，從閱讀開始展開蛇年美好的第一頁，在各區分館找出「福氣金蛇」拍照上傳，並分享蛇年祝福語，還可兌換限量「錢蛇來春」煎餅。

新北市圖今天表示，市圖2月2日開館，坪林分館則是在2月1日（初四）就率先推出，適合全家人一起參與的「茶神迎新年」新春活動，邀大家到的茶鄉走讀品好茶，感受不一樣的茶鄉體驗之旅。

市圖坪林分館2月1日還舉辦「茶神來了送書福」活動，在坪林老街設置行動閱讀小站，還有「茶神」走春，民眾只要跟茶神拜年，遊戲互動，便可獲得「泡在書福」福袋。

當天另外還有「壺說八道品好茗」親子品茗活動，邀請茶道老師帶大家細品八道茶之美，認識茶文化。前10組報名親子可免費參加奉茶體驗，借書或辦證還可獲得「喜閱茶包」，享受好茶滋味。

坪林分館2月2日再辦「茶山巡禮」與「茶王子開講」活動，帶領親子走訪茶園，體驗揉茶，認識坪林百年茶業歷史，感受茶農生活日常。「茶王子開講」由冠軍茶王鐘御瑋將帶大家認識包種茶文化，並教親子如何泡好茶，享受茶香之樂。

市圖表示，為了讓年節更有趣味，新北市立圖書館初五開館後，民眾在各區分館找出「福氣金蛇」，拍照上傳Facebook或IG，並分享蛇年祝福語，即可兌換限量「錢蛇來春」煎餅，把好運帶回家。初五、初六只要到新北市任一圖書分館借閱5本書，便可以獲得新春限定的「嘶嘶如意」閱讀書袋，各館限量20個。早鳥借書的前10名讀者，還可以加碼獲得雕花筆夾，邀大家到圖書館以書香走春，度過知性豐富的新年時光。