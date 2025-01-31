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蘇巧慧、蕭美琴板橋合體 發福袋人氣旺、民眾排隊等合照
有志參選新北市長的立委蘇巧慧今年春節，初一到初三已走訪境內近30間宮廟，今天陪同副總統蕭美琴到板橋接雲寺祈福走春，發放一元福袋向民眾賀年，吸引民眾排隊領取。蕭美琴和蘇巧慧合體展現高人氣，有人大喊「美琴我愛妳」，也有人熱情地與蘇巧慧合影。
蘇巧慧擔任民進黨新北市黨部主委，今與立委張宏陸和新北市議員戴瑋姍、石一佑，先後陪同蕭美琴前往板橋慈惠宮、接雲寺祈福走春，並在接雲寺發放一元福袋，一起向民眾祝賀拜年。
蘇巧慧表示，連續3天「走春馬拉松」，已經參拜走訪將近30間宮廟。她特別感謝民眾的熱情支持，立法院下周一開議後，她將帶著大家的支持和鼓勵，繼續在立法院為新北打拚。
蘇巧慧說，春節走春兩周前就與各個宮廟約好，從初一到初三照著原先的節奏走訪宮廟，希望在最短時間內，和最多民眾分享總統、副總統的新春祝福。她特別製作和賴清德總統聯名的一元福袋，短短兩天內發放超過2萬個，深受民眾歡迎。
蘇巧慧和有意參選高雄市長的立委邱議瑩，組成「北高慧瑩連線」成為話題。蘇巧慧說，兩人都深耕地方，各自期盼為新北、高雄爭取更多建設與發展。過去她為新北爭取的鶯歌鳳鳴車站、大漢溪左岸堤外便道，去年相繼通車，樹林長壽公園地下停車場也已完工，樹林捷運、三鶯捷運正持續施作中，未來會更努力，期盼讓新北更便利、更宜居。
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