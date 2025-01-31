侯友宜初三持續走春拜廟 「2025新北燈會」初四夜點燈

新北市長侯友宜今天大年初年，繼續新春參拜祈福行程，今到鶯歌碧龍宮、三峽長福巖祖師廟及行修宮參拜，並發放新春福袋，跟市民分享過年喜氣。再過3天（初六）是清水祖師誕辰，侯友宜今天也在三峽長福巖祖師廟獻匾「造化蒼生」，感念長年對三峽地區的庇佑。

侯友宜表示，新年外出走春、拜廟能夠帶來好運，三峽老街是新北市的觀光重鎮，不僅有保存完善的巴洛克式老街，還有東方藝術殿堂之稱的祖師廟，值得大家在過年來走走看看。

侯友宜接著前往鶯歌碧龍宮、三峽行修宮，許多民眾排隊等待領取福袋，民眾要求合照，侯友宜來者不拒。侯友宜也向民眾解釋春聯「蛇福泰吉」及福袋的意義，福袋上的圖樣95錢的諧音梗是「就有錢」，福袋還可以折成三角柱體，作為錢母放在家中財位，為大家帶來一整年的好運。

新北市政府民政局表示，明天初四「接神日」，侯友宜預計前往八里五福宮、開臺天后宮、紫皇天乙真慶宮及林口的竹林山觀音寺為市民祈福。明晚到新北大都會公園參加「2025新北燈會」點燈開幕，除了「靈蛇獻瑞」主燈秀、「10大主題燈區」，還有120攤的「蛇麼都有市集」，歡迎市民前去同樂。